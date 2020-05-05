南投犯罪被害人保護協會防疫can help　關懷「馨生人」送豬腳

▲▼犯罪被害人保護協會南投分會母親節前夕，致贈添福壽豬腳麵線及巧克力禮盒，關懷慰問馨生人家庭。（圖／犯罪被害人保護協會南投分會提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

今年農曆為閏四月，按照習俗，閏月開始前買豬腳麵線幫父母添福添壽，祈求免於災難。南投地檢察署與財團法人犯罪被害人保護協會南投分會及保護志工，也貼心的準備珍珠巧克力乳酪蛋糕及豬腳麵線禮盒，以民間習俗美意，關懷慰問遭逢犯罪事件的被害人或其家屬（馨生人），在溫馨的母親節，也能感受社會的溫暖與關愛。

犯罪被害人保護協會南投分會榮譽主任委員張曉雯（南投地方檢察署檢察長兼任）、主任委員吳明賢偕同工作人員，慰問馨生家庭之母親，3位母親皆遭遇家人車禍喪生或受重傷害。

其中，謝女士已高齡82歲，張女士長年照顧重傷害案、臥病在床的女兒。每位母親皆因子女遭遇不幸而傷痛，由分會保護志工長期陪伴，給予適當的支持，使馨生家庭逐步走出陰霾。

母親節前夕，犯保協會南投分會，也代替逝去或受重傷的孩子，致贈蛋糕、豬腳麵線禮盒給馨生家庭母親，讓母親們仍能感受家人存在般的溫暖。

近期雖因新冠肺炎疫情肆虐全球，但各界溫暖卻未減縮，關懷馨生人家庭母親活動，獲財團法人南投縣私立林進財社會福利慈善事業基金會林進財董事長捐款襄助，Cona's妮娜巧克力夢想城堡創辦人魏振宇及金都餐廳第二代經營者兼行政主廚王冠翔也優惠贊助禮盒協助關懷活動，讓馨生家庭感受社會各界關懷，得以獲得走出悲痛的力量。

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