登山客摔困安東軍山獵寮　陸空合作接駁救援傷者下山

▲▼到南投攀登能高安東軍縱走女登山客，摔倒頭部外傷，南投消防局會同空勤總隊直升機，展開陸、空聯合救援，協助傷者下山就醫。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

來自台中市的登山隊伍，到南投仁愛攀登能高安東軍縱走，返程時一名女登山客跌倒額頭撕裂傷，簡單包紮後，無法行走，由2名登山隊友陪同，在安東軍山第一獵寮等待救援，餘隊員繼續前行下山。

南投消防局獲報，會同空勤總隊分飛2梯次直升機，採陸、空輪替接駁救援方式，上山協助傷者緩慢步行到直升機降落地等候，4日下午傷者及搜救隊員，已搭直升機降落消防署竹山訓練中心，將傷者迅速送醫治療。

來自台中市的登山隊伍20人（登山客18人、揹工2人），4月29日從南投仁愛鄉霧社入山，攀爬能高安東軍縱走，登山隊預計5月4日從仁愛鄉奧萬大下山。

登山隊3日下午返程時，40歲女登山客不慎跌倒受傷，額頭有大範圍撕裂傷，經簡單的包紮，傷者有嘔吐現象，且無法行走下山，暫由2名登山友陪同傷者，在安東軍山第一獵寮等待救援，餘17人依計畫行程下山，並於南溪營地紮營。

南投消防局獲報，由第二大隊動員山難搜人員組山難搜救隊，集結人員4日清晨空勤總隊直升機從清泉崗機場起飛，到奧萬大搭載5名搜救人員上山執行救援任務。搭載山難搜救隊直升機，上午降落能高安東軍三岔口營地，救援隊接觸到傷者帶下山後，下午4時許空勤直升機再從花蓮機場起飛，前往萬大南溪匯流口上方，搭載傷者及搜救隊員，返程降落內政部消防署竹山訓練中心。

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