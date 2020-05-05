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南方澳斷橋懲處拖了8個月　交部：參考運安會報告「再重新檢視處分」

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▲南方澳跨港大橋崩塌，漁船一度無法出港作業，補助申請11／29日截止。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳跨港大橋崩塌，漁船一度無法出港作業，補助申請11／29日截止。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳大橋去年10月1日崩塌，造成6名外籍移工罹難，運安會今（5）日也針對南方澳斷橋事故發布事實資料報告。不過事故至今已8個月，相關人員懲處名單卻遲遲未出爐，對此，交通部表示，今天運安會公布事實資料報告後，交通部會參考其報告內容，再詳加檢視目前行政調查報告及處分名單有無需要調整修正，並儘快完成檢討，讓責任的檢討更加周延與公平。

運安會在今上午針對去年10月1日南方澳大橋斷裂事件公布事實資料報告，交通部在事件發生後已責成相關單位全力配合運安會的調查，針對今日事實資料報告予以尊重。

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▲▼運安會5/5針對南方澳大橋斷裂重大公路事故召開事實資料記者會，對外發布調查結果。記者會由運安會主委楊宏智主持，運安會委員郭振華、運安會副主委許悅玲發布調查結果。（圖／記者湯興漢攝）

▲運安會5/5發布南方澳大橋斷裂重大公路事故事實資料報告，記者會由運安會主委楊宏智主持。（圖／記者湯興漢攝）

針對事故後8個月相關人員懲處名單遲遲未出爐，交通部表示，在事故發生後，隨即責成公路總局委託第三方公正專業單位（中國土木水利工程學會）從工程技術面進行分析，並於今年2月底完成後送運安會參考。另外，交通部政務次長黃玉霖也召集航政司、人事處等單位組成專案小組完成了行政調查報告。

交通部說，今天運安會公布事實資料報告後，交通部會參考其報告內容，再詳加檢視目前行政調查報告及處分名單有無需要調整修正，並儘快完成檢討，讓責任的檢討更加周延與公平。

▲▼港務公司代理董事長、交通部政次黃玉霖。（圖／記者洪巧藍攝）

▲黃玉霖召集航政司、人事處等單位組成專案小組完成行政調查報告，會參考運安會報告，重新檢視懲處名單。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

後續善後復原進度部分，交通部表示，每周都定期追蹤處理進度並向行政院回報，目前有關漁民補償部分，包括復原期間未能出海作業損失7,406萬元，以及損毀三艘漁船補償2.58億元，均已經完成撥付。6名罹難外籍漁工中，已有2名菲律賓籍罹難者完成500萬元賠償金的撥付，3名印尼籍漁工預計5月中旬完成，另一名菲律賓籍漁工，因申辦文件尚未送達，已請外館協助。

為協助振興南方澳商圈，航港局已完成「蘇澳港活化及南方澳觀光漁港發展規劃」，將徹底改善南方澳多年來存在的交通問題，並重新打造南方澳漁港成為文創、慢活的觀光亮點。至於大橋重建部分，目前公路總局預計於5月底就可完成細部設計，6月公告招標，9月進場施工，並以3年完成重建為目標積極趕辦。

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