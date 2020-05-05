南方澳斷橋疑點多！運安會揪出「鋼索留孔不一致」恐使受力不平衡

▲運安會委員郭振華。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

去年宜蘭南方澳大橋斷裂，導致6人不幸罹難。國家運輸安全調查委員會今日公告事故事實資料，運安會專任委員郭振華指出，大橋錨頭鋼絞線孔位不匹配，在10號鋼索中，各留有一個未使用的線孔，但上下不一致，留孔也非中間孔，恐導致受力不平衡。

郭振華表示，南方澳大橋為雙叉式單拱設計，包括主橋拱架、吊索、端錨系統、橋面大樑等，橋長140公尺、寬度15公尺，橋面大量離水面18公尺，兩端以750公噸的單向活動鋼支承與橋墩相接。

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郭振華指出，從事故影片來看，可看出2、3、4、7吊索套管陸續向下墜落，西側橋體先滑落橋墩，東側橋體接著滑落橋墩。不過從影片無法判斷鋼索內部是否斷裂，只能看到套管晃動脫落，至於是從哪一條鋼索開始斷裂，則還需要透過橋面震動、鋼拱運動推算。

▲鋼索留存線孔上下不一致。（圖／運安會提供）

郭振華表示，在大橋10號鋼索所使用的14孔錨頭，上下各留有一個未使用的線孔，但上下未使用的線孔位置不一致。一般而言，未使用的線孔會留在中間孔，且上下必須一致，以平均分配鋼索力道，若上下位置不合、空位不在中間，在力學上來說，力量可能分配不均勻，不過僅10號鋼索有此狀況。

在拱架端錨承壓狀況部分，拱架端錨承壓板設計尺寸為常540公厘、寬500公厘，中央為一直徑162公厘圓孔，勘查結果發現，部分承壓板上留有圓形且直徑與錨頭相仿的偏心壓痕，有壓痕不一致的狀況。

在橋樑鏽蝕的部分，郭振華表示，南方澳大橋位處高鹽分的海邊，生鏽狀況可以預期，至於設計圖上的防鏽處理，是否與一般海灣斜張橋或吊橋等採用同樣標準，則需近一步分析。

▲運安會主委楊宏智表示，最終報告將於8月出爐。（圖／記者湯興漢攝）