　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈工程複雜，三度發包都流標。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈工程複雜，三度發包都流標，桃機公司已提交新的計劃，近日也將第四度公告招標。桃機透露，目前印尼、馬來西亞的營建大廠表達有意願參與投標。

桃機公司表示，第三航廈主體因工程複雜、經費龐大，去年三度招標均未能順利發包，經費也先後增至396億元、448.82億元。桃機公司先前通過三航優化案，計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。

請繼續往下閱讀...

桃機公司副總范孝倫證實，修正建設計畫報行政院後，已經開過審查會，正在等待核定結果。目前桃機也規劃第四次招標，分成資格標及規格標，預計5月先啟動「資格標」，8月底決標，合格的投標團隊再進入「規格標」，目標年底完成發包。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機透露，因第三航廈主體工程複雜、規模也大，廠商將組成投標團隊，目前除了國內部分大型營造廠有評估外，也有國外大型營造廠表態想參與，有機會國內外業者合作。

目前最積極國外廠商為印尼國營營造商威佳雅卡雅WIKA，另外則是馬來西亞民營的營造商金務大GAMUDA。據了解，WIKA最新代表作為印尼雅加達機場第三航廈；GAMUDA曾參與中油公司液化石油氣永安接收站工程。

▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

根據桃機規劃，第三航廈將分階段完工，第一階段於2024年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計2025年開始試營運，南登機廊廳則預定於2026年初完工。

ET快訊
八點檔男星持毒失業半年遭酸「淪直播主」！最新近況曝光
豪撒1億買情趣內衣！金正恩極致奢華生活曝光..一包名菸竟要價
鄭明典下周三接任氣象局「代理局長」　未來繼續隨興發臉書
13歲少女載少年騎機車自撞！當場噴飛6米橋下重傷急救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東部外海地震…台東、南投天空高掛「地震雲」！「飛碟+野柳女王頭」也吸睛

桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

興大妹嫌學校附近沒吃的！　網點名「美食沙漠」冠軍：周圍只有螢火蟲

WHA「5/18線上會議」台灣有望挺進　衛福部：今年國際支持聲浪更高！

烏茲別克正妹「360度零死角」美炸！超高顏值+甜唱韓文歌...狂吸百萬粉

鄭明典下周三接任氣象局「代理局長」　未來繼續隨興發臉書

民怨天熱口罩難戴、「＋0」管制要鬆綁　陳時中曝心聲：規範簡單，改變很困難

誤會大了！點全家餐附註「10包胡椒鹽」　老闆罕見做法...網驚呆：超佛

美批緊急准瑞德西韋治療「新冠重症」　張上淳曝原因！

昨增3境外移入是「老鼠屎壞一鍋粥」？　陳時中一段話：完全沒那樣的感覺

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

Jennie直播BLACKPINK、GD都在！　網超興奮：要回歸了嗎

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

東部外海地震…台東、南投天空高掛「地震雲」！「飛碟+野柳女王頭」也吸睛

桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

興大妹嫌學校附近沒吃的！　網點名「美食沙漠」冠軍：周圍只有螢火蟲

WHA「5/18線上會議」台灣有望挺進　衛福部：今年國際支持聲浪更高！

烏茲別克正妹「360度零死角」美炸！超高顏值+甜唱韓文歌...狂吸百萬粉

鄭明典下周三接任氣象局「代理局長」　未來繼續隨興發臉書

民怨天熱口罩難戴、「＋0」管制要鬆綁　陳時中曝心聲：規範簡單，改變很困難

誤會大了！點全家餐附註「10包胡椒鹽」　老闆罕見做法...網驚呆：超佛

美批緊急准瑞德西韋治療「新冠重症」　張上淳曝原因！

昨增3境外移入是「老鼠屎壞一鍋粥」？　陳時中一段話：完全沒那樣的感覺

蕾拉公開驚人月收入！　曝獨力養女兒「超高開銷」…吐心聲：我苦過也低潮過

東部外海地震…台東、南投天空高掛「地震雲」！「飛碟+野柳女王頭」也吸睛

中職／廖乙忠下週仍在先發輪值　萊福力有機會取代洋投

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠　黃偉哲勉勵小將全力以赴

桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

殺警案黨內不同調？柯文哲聲援法官醫師　民眾黨支持上訴挺基層警

好想回家！印度18位工人藏身「水泥預拌車」　警察嚇呆...到底怎麼擠的？

恐怖情人亮刀恐嚇女友　警一查是通緝犯！埋伏包抄拉下車壓制

182追焦團車聚大會師　歸仁警：帥氣也要兼顧行車安全與防疫

每天都有不同的標語！地表最可愛無菌環保袋　直中上班族和媽媽

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

慶「+0」回歸！漢堡買1送1、超商冰品第2件0元

「超商什麼漲價最有感？」網秒點名這類

全聯崛起前超市霸主是它！

新冠肺炎後遺症有解？1療法助肺泡再生

圖解感染機率　張上淳「4種狀況舉例」

好市多買「13公斤大西瓜」一看賺到了

快訊／「加零」回來了！今又能吃龜苓膏

鄧惠文緊急關版…師大教授力挺

餐廳備註兩行字「自稱醫護人員」她超受傷

更多熱門

相關新聞

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

五一連假近日開始，不少觀光景點紛紛擠滿遊客。為此，台南市長黃偉哲提前到各景點視察，深怕遊客太多，不小心擠爆景點，還為此準備了備案，要來做人流管制、交通管制等作業，沒想到景點連遊客都沒有，「沒有交通可以指揮」，讓他臉都綠了。

雙鐵「類梅花座」上路⋯華航跟進

雙鐵「類梅花座」上路⋯華航跟進

遇兩大罷工！林佳龍勞動節感觸多

遇兩大罷工！林佳龍勞動節感觸多

桃機防疫車隊「車資補助」發了逾4千萬

桃機防疫車隊「車資補助」發了逾4千萬

1968 APP失真問題找到了！交通部承諾：1日凌晨起呈現真實狀況

1968 APP失真問題找到了！交通部承諾：1日凌晨起呈現真實狀況

關鍵字：

桃園機場桃機第三航廈交通部林佳龍

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

羅志祥「危險對話」被挖出！

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

更多

最夯影音

更多
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光
蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面