桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

▲桃園機場第三航廈工程複雜，三度發包都流標。（示意圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三航廈工程複雜，三度發包都流標，桃機公司已提交新的計劃，近日也將第四度公告招標。桃機透露，目前印尼、馬來西亞的營建大廠表達有意願參與投標。

桃機公司表示，第三航廈主體因工程複雜、經費龐大，去年三度招標均未能順利發包，經費也先後增至396億元、448.82億元。桃機公司先前通過三航優化案，計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。

請繼續往下閱讀...

桃機公司副總范孝倫證實，修正建設計畫報行政院後，已經開過審查會，正在等待核定結果。目前桃機也規劃第四次招標，分成資格標及規格標，預計5月先啟動「資格標」，8月底決標，合格的投標團隊再進入「規格標」，目標年底完成發包。

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機透露，因第三航廈主體工程複雜、規模也大，廠商將組成投標團隊，目前除了國內部分大型營造廠有評估外，也有國外大型營造廠表態想參與，有機會國內外業者合作。

目前最積極國外廠商為印尼國營營造商威佳雅卡雅WIKA，另外則是馬來西亞民營的營造商金務大GAMUDA。據了解，WIKA最新代表作為印尼雅加達機場第三航廈；GAMUDA曾參與中油公司液化石油氣永安接收站工程。

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

根據桃機規劃，第三航廈將分階段完工，第一階段於2024年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近）；主航廈工期維持52個月，預計2025年開始試營運，南登機廊廳則預定於2026年初完工。