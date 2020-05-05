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南方澳主橋零維護！21年來僅油漆鋪面　「橋面瀝青加厚一倍」恐增負重

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▲▼運安會5/5針對南方澳大橋斷裂重大公路事故召開事實資料記者會，對外發布調查結果。運安會飛航首席調查官王興中，運安會委員郭振華，運安會副主委許悅玲，接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲運安會首席調查官王興中。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

去年10月發生宜蘭南方澳大橋斷裂事故，釀6死多傷。國家運輸安全調查委員會今日公布事故事實資料，運安會表示，該橋在105年後未再進行檢測，主橋結構維護也僅進行油漆、橋面鋪面工程，還導致橋面瀝青加厚一倍，針對港務公司前董事長吳宗榮稱「有以目視檢測」，運安會表示，目視無法看出橋樑端錨內部狀況。

運安會表示，南方澳大橋於87年11月27日複驗完工，至斷橋當日已滿21年，在5年保固期內，由宜蘭縣政府進行維修、檢測，保固期滿後交由基隆港務局主管，在94年至108年間，共有60項橋梁維護工程，與主橋結構相關的維護工程包括兩次橋樑油漆工程、一次橋面鋪面工程。

請繼續往下閱讀...

在橋樑檢測部份，宜蘭縣府於90年至105年間，共委外辦理過7次的檢測作業，105年4月28日後未再辦理檢測工程，另外評比內未有錨頭、鋼索的檢測項目。

▲南方澳大橋斷裂事實資料。（圖／記者李宜秦攝）

▲南方澳大橋斷裂事實資料。（圖／記者李宜秦攝）

▲南方澳大橋斷裂事實資料。（圖／記者李宜秦攝）

運安會主任調查官王興中表示，該橋主管單位權責模糊，導致無人檢測，現行法規規定，橋樑應2年檢測一次，特殊橋樑檢測頻率還需提高。該橋鋼索內部情況，也無法僅以「目視」檢測。

此外，由於該橋曾執行過鋪面工程，導致橋面厚度增加至平均16公分，原設計圖為8到9.2公分，厚度幾乎多了一倍，王興中表示，橋面厚度不平均，有厚有薄，且增加厚度就會增加橋面重量，至於是否對承載有所影響，還需進行分析。

在橋樑使用部分，該橋曾於105到109年間，進行4次的消波塊運輸工程，有載運10、20、40公噸的消波塊，使用了35、40公噸的聯結車；107到108年間，進行一次的土方載運工程，共載運29,507立方公尺土方，使用21、35公噸的砂石車。

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