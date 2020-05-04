台中雞農中9刀慘死！友辯身上血跡攙扶沾到　鑑識認定「噴濺」！當場逮捕

▲台中市東勢區張姓男子，3日上午於大甲溪畔一處果園被人發現倒臥血泊中，送醫宣告不治 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東勢區張姓男子，3日上午於大甲溪畔一處果園被人發現倒臥血泊中，送醫宣告不治。檢警初驗張身上有9處刀傷，而報案的許男衣物沾有血跡，他辯稱是因攙扶張時沾到的，但鑑識人員研判是「噴濺」血跡，檢察官認有重嫌昨晚下令逮捕，不過案發地點幅員遼闊，兇刀仍未尋獲，加上許始口否認涉案，檢警正積極補強事、物證，以釐清案情。

警方調查，張男（64歲）與妻兒感情不好，獨自在外租屋居住，多年來與友人許男（74歲）一起在大甲溪畔的水利地種植橘子及養雞維生，3日上午7時許，許男前去果園時，赫然發現張男倒臥在果園旁的水泥地，身上多處刀傷，許趕緊打119報案，消防人員雖然立即到場並送往東勢農民醫院急救，但仍失血過多不治。

檢警昨天初驗，發現張身上有9處刀傷，包括左手肘、左小腿及左腰等都有超過10公分傷口，右手肘更達20公分以上，疑失血過多導致死亡，初步認定是他殺。

因報案人許男衣物沾有血跡，右手指有刀傷，且對傷口來源交代不清，檢警懷疑許就是行兇者，許在警詢時辯稱，他是在發現張男受傷時，曾攙扶他並詢問是否需要就醫，才因此沾染血跡，否認行兇，但警方鑑識人員研判是「噴濺」血跡，檢察官劉文賓認許男涉有重嫌，當場下令逮捕。

由於案發地點偏僻且幅員遼闊，兇刀尚未查獲，附近也沒有監視器，檢指揮東勢警分局擴大調閱周邊監視器，訪查相關人證，並持續搜索兇刀，以釐清真相。全案將於明日再解剖複驗。

▲案發地點偏僻且幅員遼闊，兇刀尚未查獲，附近也沒有監視器，檢指揮東勢警分局擴大調閱周邊監視器，訪查相關人證，並持續搜索兇刀，以釐清真相。

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