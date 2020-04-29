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快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍　鄰居「胸腹大出血」亡

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉今日清晨發生一起兇殺命案，兩名男子相鄰而居，因建築隔音不佳，長久以來相互為家庭噪音產生嫌隙，29日上午6點多蔡姓男子上班冤家路窄，遇見鄰居張姓男子在社區外路口， 碰面產生口角後張翁拿出農用刈草刀，雙方爆發奪刀衝突後造成張翁身受刀傷送醫不治，整起案件目前由警方偵辦調查中。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，造成一男身中多處刀傷，送醫後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，造成一男身中多處刀傷，送醫後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻攝）

今早清晨約6點40分有民眾發現，兩人在雲72縣道發生爭吵，搶奪刀械遂趕緊打電話給村長，村長騎機車趕抵現場時，其中一人倒臥血泊中，急忙叫救護車，救護車獲報趕抵現場將張翁送往台大雲林分院救治，送往醫院時已無呼吸心跳，據了解傷者胸前正中一刀，腹部兩刀傷及內臟失血過多，經搶救後仍回天乏術。

▲行車記錄器拍到，經過時傷者已經倒地，整個案件警方仍在瞭解偵辦當中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行車記錄器拍到，經過時傷者已經倒地，整個案件警方仍在瞭解偵辦當中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方趕到現場後隨即將現場封鎖採證，並將蔡男帶回分駐所進行偵訊，蔡嫌向警方供稱，他上班途中遇見張男疑似聽見張男的辱罵聲，遂折返興師問罪，張男隨即拿出刈草刀揮舞，蔡嫌怕發生意外隨即奪刀，並未砍殺張翁。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，造成一男身中多處刀傷，送醫後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，案發現場血跡斑斑，雖已經灑水洗滌仍見血漬噴濺痕跡。（圖／記者蔡佩旻攝）

因為案發現場並無監視器，警方正積極查訪有無路過民眾，或行車記錄器還原事發經過，有目擊者表示，經過時傷者已經倒地，蔡嫌站在一旁，整個案件警方仍在瞭解偵辦當中。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，造成一男身中多處刀傷，送醫後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，案發現場血跡斑斑，雖已經灑水洗滌仍見血漬噴濺痕跡。（圖／記者蔡佩旻攝）

街訪鄰居表示，蔡嫌（43歲）與張男（54歲）為一牆之隔的鄰居，平常因家庭噪音產生嫌隙，曾發生過數次口角，並未有更大衝突，今天竟然劇烈爭吵發生憾事，造成張男不幸身亡，均感到訝異。

斗六分局副分局長李仁表示，整起案件均在偵辦當中，不便說明案情。

▲林內鄉烏麻村29日上午發生一起兇殺案，造成一男身中多處刀傷，送醫後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方正積極查訪有無路過民眾，或行車記錄器還原事發經過，警方表示整起案件仍在瞭解偵辦當中。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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