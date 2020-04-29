台中夫刺死妻再自戕「腸子外露」命危　2幼子疑目擊慘劇驚哭

▲台中市沙鹿區29日凌晨發生一起家庭悲劇 。（圖／民眾提供）

地方中心／台中報導

台中市沙鹿區發生一起家庭悲劇，素來感情不錯的李男與妻子呂女，29日凌晨突然爆發激烈爭吵，李男涉嫌持水果刀猛刺呂女10多刀，警方獲報到場時，李男又激動地拿刀刺向自己，造成臟器外露；呂女送醫宣告不治，李男術後進入加護病房，仍有生命危險。2名年幼的兒子疑目擊過程，被呂女娘家帶走時不斷哭喊，受到嚴重驚嚇。

清水警分局明秀派出所29日凌晨1時13分許，接獲民眾報案有夫妻吵架案，立即派員前往，發現現場門窗內瑣，並看見呂姓女子倒躺血泊中，在旁李姓男子持刀作攻擊狀，為制止犯行，警方即破窗進入屋內，李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方以辣椒水制止後，並通知救護車到場將雙方送醫救治。

李男（31歲）與呂女（29歲）分送至童綜合及光田醫院搶救，李男左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，腸子外露，緊急送開刀房手術，目前送至加護病房，生命跡象仍不穩定，目前由警方派員戒護中；呂女則到院時創傷性休克，醫師診視為創傷性氣血胸伴有開放性傷口、器官損傷、全身多處撕裂傷，緊急搶救逾1小時仍傷重急救無效。

鄰居透露，李男與呂女平時感情都不錯，出門看到人也都會笑著打招呼，豈料昨晚竟傳出吵架聲，還聽到女方大聲呼救，嚇得趕緊報警救人，出門看救護車將她抬進車時，已雙手垂放、路面充滿血跡，相當可怕。

據悉，李男從事電子業，呂女為家庭主婦。事發後呂女娘家得知消息，馬上趕來將5歲及2歲的幼子接回照顧，而2子疑因目擊過程，看到呂女娘家的人時，哭喊著叫媽媽，受到嚴重驚嚇。

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