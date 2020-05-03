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台中菜農遭砍9刀噴血慘死！警方調查逆轉「報案人涉重嫌」…弟弟：他有欠債

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▲▼大甲溪畔凶殺案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲大甲溪畔凶殺案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市東勢區64歲的張姓菜農3日前往菜園工作，不料竟遭砍9刀，送醫後不治，引起社會震驚。警方偵辦後，認為報案的許姓友人嫌疑相當大，正在持續偵訊中。對此，張姓死者的弟弟出面透露，哥哥生前疑似有欠錢，「但也沒和別人怎樣啊！」

張姓菜農3日前往菜園處理農作，不料許姓友人前往探視時，發現張男身中多刀，倒在地上失去呼吸心跳，嚇得打電話報警。不過，張男雖然被送往醫院治療，仍因失血過多不幸身亡。

▼大甲溪畔凶殺案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼大甲溪畔凶殺案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

對此，死者的弟弟說，他突然接到姊姊的電話，被告知「哥哥出事了」，讓他感到相當驚訝，在他的印象中，哥哥很單純，不是在家睡覺，就是出來種瓜子。不過，死者的弟弟透露，他曾聽過消息，哥哥生前似乎有欠別人「一些錢」，但也沒有發生衝突，不曉得案件的真正原因。

根據《自由時報》報導，張姓死者與報案的許姓友人共用一塊地養雞、種橘子，許姓友人發現立刻報案，不過消防人員到場時，張男的生命跡象微弱，送醫後仍不幸身亡。

警方指出，案發時現場只有許姓友人、張姓死者，加上許姓友人的襯衫、外套沾有血跡，可能涉有重嫌，目前仍在審訊中。

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▼死者的弟弟指出，有聽過哥哥在外面欠錢。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼大甲溪畔凶殺案。（圖／翻攝《東森新聞》）

 
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