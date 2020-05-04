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社會 社會焦點 保障人權

運將發現車輛異常急下交流道　輪胎突燒起來！滿車排風扇全毀

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記者白珈陽／台中報導

台中市4日清晨發生一起火燒車，方姓男子開著載滿排風扇的貨車，行經國道一號台中段時突然發現車輛出現異常，便下交流道停在西屯區台灣大道三段路旁查看，不料疑因輪胎過熱，車身竟突然起火燃燒，消防人員獲報趕赴現場救火，10多分鐘後將火勢撲滅，但貨車後半段及車內排風扇全部付之一炬，詳細起因仍須警消進一步調查釐清。

▲▼ 。（圖／消防隊提供）

▲台中市西屯區台灣大道三段4日清晨發生火燒車 。（圖／記者白珈陽翻攝）

消防隊表示，4日清晨4時29分許接獲報案，稱西屯區台灣大道三段有貨車起火，駕駛已逃生，急需協助搶救，黎明消防分隊遂派遣4車11人，由分隊長鄭培齡帶隊前往滅火，到場發現該貨車已起火燃燒，立即佈署水線搶救。

據悉，方姓駕駛（57歲）載著排風扇，車內另有2名乘客，自台南出發要運送至台北，途中察覺車輛出現異常，便將車輛開下交流道並停放在台灣大道三段路旁檢查，發現疑因輪胎過熱導致車輛開始起火燃燒。

▲▼ 。（圖／消防隊提供）

▲▼ 貨車後半段及車內排風扇全部付之一炬，初估財損約10萬元。

▲▼ 。（圖／消防隊提供）

消防人員於4時56分將火勢撲滅，方男等3人均無受傷，也無其他車輛、行人遭波及，貨車後半段及車內排風扇遭燒毀，初估財損約10萬元，詳細起火原因有待警消調查釐清。

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