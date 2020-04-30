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老公回家見「滿屋淌血」…妻孩3人離奇失蹤　「殘缺遺體」6天後沙漠中挖出！

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▲▼母子3人慘死沙漠中。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲母子3人慘死沙漠中。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅省民勤縣日前發生一起母子3人遇害慘死的血案。4月6日早上，當地一位男子工作後回家，發現家中妻兒3人都不見蹤影，只看到地上遺留可怕的血跡和牙齒。4月12日，妻子和2個孩子的遺體被警方在30公里外的沙漠中挖出，疑似被焚屍殺害。

據《荔枝新聞》報導，朱家人至今不願相信一家3人殞命，朱姓男子是受害家庭的弟弟，他稱，「我哥哥4月6日早上給我嫂子打電話，但一直沒打通，哥哥又問了父母也不知道嫂子和孩子們去了哪裡，於是哥哥就往家裡趕。」

回到家中，朱男的哥哥看到了令他驚詫的一幕，地上和茶几上均有血跡，床上還有脫落的牙齒，床上的被褥也不見了，妻兒三人均不在家。直到4月12日，3人的遺體被從30公里外的沙漠中挖出。

▲▼母子3人慘死沙漠中。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲死亡鑑定書。（圖／翻攝自荔枝新聞）

屍檢報告顯示，受害女生前被他人用繩索捆綁後燒死，男童是生前被他人用鈍性物體作用頸部致右側頸動脈破裂、左側頸動脈斷裂造成大失血死亡，死後焚屍；女童是生前被他人用鈍性物體作用頸部致雙側頸動脈、頸靜脈斷裂造成大失血死亡，死後焚屍。

2020年4月5日，民勤縣警方接報後，全力以赴進行案件偵辦，4月11日將犯罪嫌疑人張男抓獲。4月22日，嫌疑人被檢察機關以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。目前，案件正在進一步偵辦中。

朱姓弟弟氣憤描述找到兇嫌的過程，「是我們自己登陸了嫂子的微信，發現微信帳戶上6000多元人民幣（約新台幣2.5萬元）的餘額不見，且有在某商店消費記錄，我們通過查看商鋪攝影機畫面，問詢店主，才得知了消費男子的微信名，發現是同村的張某男；他在殺人後依舊招搖過市，把我嫂子微信裡的錢款拿去消費，甚至套現。」

▲▼母子3人慘死沙漠中。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲埋屍現場。（圖／翻攝自荔枝新聞）

據了解，張男與朱家是同村人，30多歲，已結婚生子，以打工、賣水果為生。朱姓弟弟透露，兇手與自家彼此相識，疑似早有預謀。究竟因何生恨？他推測，「他（嫌犯）的妻子日前因為家暴離家出走，他覺得是我嫂子教唆的。」

對此，警方也向朱家透露，張男之所以對母子3人下此毒手，是因為認為受害女參與了他的家庭事務。朱姓弟弟還透露，目前張男妻子也被警方傳喚調查。

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