　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拖到廁所猛捶身體...大四正妹數日後「陳屍河灘」！家屬淚控：兇手15歲就殺過人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 21歲女生失聯，遺體在河灘上被發現！。（圖／紅星新聞）

▲ 21歲女生失戀後，遺體在河灘上被發現。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

21歲的大四女學生小星（化名）獨自一人住在湖南岳陽村中老家，然而近日卻被發現陳屍在河灘上！死者家屬分析，曾姓嫌犯很可能通過廁所進入屋內，將小星殺害後將其拖到廁所捶打，再把屍體拖出掩埋，「聽人說曾某在15歲左右，就在以前住過的地方殺過人。」

據《紅星新聞》報導，小星因新冠肺炎疫情學校沒開學，獨自一人住在村中的家裡，且屋內裝有監視器，她每天上午和下午都會到居住在附近的叔叔家，給奶奶餵藥，然而就在17日下午她卻沒有前往。因一直聯繫不上女兒，小星父母19日上午打電話報警，當晚就趕回家中，「廁所比較亂比較髒，廁所牆上有血跡。」

小星父親調閱監視器後發現，女兒17日早上9點多喂完藥回家後，再次出門晾曬衣服，進屋後就沒有再出來，而畫面顯示17日晚上9點，還能看見晾曬的衣服，之後的1個多小時內監控畫面缺失了，當晚10點51分才得以恢復，但衣服卻不見了。

經過調查，警方認為小星可能被侵害了，22日偵查發現31歲的曾姓同村男子有作案嫌疑。審訊後，曾男對殺害小星的犯罪事實供認不諱。

▲▼ 21歲女生失聯，遺體在河灘上被發現！。（圖／紅星新聞）

▲21歲的小星再也無法回學校唸書了。（圖／紅星新聞）

小星堂哥分析，儘管裝有監視器，但廁所一側是盲區，且為了方便進出，院子外也能打開一扇門進入廁所，「嫌犯曾某很可能當天下午就通過這扇門，進入廁所後又進入屋內，將李某殺害，又將李某拖到廁所捶打她的身體。到了晚上9點多，曾某將電閘關掉，將李某的屍體拖出掩埋。」

小星父親說，女兒的遺體24日被警方找到，他不忍心去掩埋現場，聽家人說，女兒的遺體被掩埋在離家不遠的河邊，用沙土掩埋著，頭部被錘子砸傷，「我之前打電話也告訴她晚上不要出門，沒想事情發生在白天。」

他接著透露，曾聽人說曾某在15歲左右，就在以前住過的地方殺過人，在當地呆不下去了，後來去過廣東和湖北以及華容縣的其他地方，最後定居在我們村。最近這2年，曾某還在我們當地一個店內掐過一個女店員的脖子，差點將女店員掐死，幸好後來被人發現了，他被抓後不久又被放出來了。」

報導指出，這位曾姓嫌犯看上去胖胖的，沒有結婚，平時和父母、哥哥住在一起，距離小星家不到500公尺，「就是普通的鄰居。」小星父親說，事發後他和哥哥曾到曾某家門前，「曾某已經被抓了，他的家人沒有過來致歉，今天還在收小龍蝦，給人的感覺很冷漠。」

ET快訊
林森錢櫃起火原因曝！從5樓炸出火光　疑「電梯施工釀災」
錢櫃大火服務生失聯！家屬崩潰衝現場哭喊：拜託救救我的家人
周揚青閨蜜嗆羅志祥：還沒完　「所有人1筆1筆算清楚」3月前早
林森錢櫃大火「4男2女」無生命跡象　警消逐層搜索中
「完全沒聽到警報器響！」林森錢櫃大火　民眾滿臉燻黑倉皇逃出嚇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸加強防疫物資出口品質監管　防「非醫用口罩」被當醫用賣

從小遭獸父性侵！　媽要求隱瞞「哥嗆沒證據」...受害女崩潰：不被當人

醫院只發40元便當！陸新冠患者集體「絕食砸飯菜」　醫護心痛：忙到沒飯吃

「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟吃飽爽睡「直腸肉掉了」...全因飲食習慣

拖到廁所猛捶身體...大四正妹數日後「陳屍河灘」！家屬淚控：兇手15歲就殺過人

狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴　X光、超音波、聽診器全失效

習近平考察最後一站到陝西！釋放「2大訊號」：這關乎一個約定

25歲陽光男「肚子痛一個多月」竟是肝癌晚期　醫：感染可能已有25年

精子質量GG！新研究：服用「瑞德西韋」後　恐需時間恢復生精功能

27歲醉漢大喊「開門！我要上課」　硬闖校園追打保全

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

國道警賣力壓制失控男「0作用」　學長晾旁邊講電話...完全不幫

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

「老婆要生了...」暖警霸氣開道！　車程縮至3分鐘順利守護新生命

《夫婦》韓素希逮到老公「另一支手機」！　「保護金喜愛」假的？暖男醫生形象大反轉

陸加強防疫物資出口品質監管　防「非醫用口罩」被當醫用賣

從小遭獸父性侵！　媽要求隱瞞「哥嗆沒證據」...受害女崩潰：不被當人

醫院只發40元便當！陸新冠患者集體「絕食砸飯菜」　醫護心痛：忙到沒飯吃

「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟吃飽爽睡「直腸肉掉了」...全因飲食習慣

拖到廁所猛捶身體...大四正妹數日後「陳屍河灘」！家屬淚控：兇手15歲就殺過人

狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴　X光、超音波、聽診器全失效

習近平考察最後一站到陝西！釋放「2大訊號」：這關乎一個約定

25歲陽光男「肚子痛一個多月」竟是肝癌晚期　醫：感染可能已有25年

精子質量GG！新研究：服用「瑞德西韋」後　恐需時間恢復生精功能

27歲醉漢大喊「開門！我要上課」　硬闖校園追打保全

許瑋甯泳裝大面積挖洞「側胸形狀全露」！　濕身解放鉛筆腿…辣照全網驚嘆

40歲星爵又當爸了！阿諾女兒婚後10個月懷孕　騎腳踏車曬孕肚

林森錢櫃大火...服務生尚未尋獲！家屬崩潰衝現場哭喊：拜託救救我的家人

愷樂曾是受害者！初戀男友搭上同行學妹　難過訴舊情4年後「介入周揚青、羅志祥」

北市林森錢櫃發生火警　黃珊珊趕往事故現場

快訊／林森錢櫃起火原因曝！從5樓炸出火光　疑「電梯施工釀災」

沈建宏師妹被封「最正CEO」！　蔡詩羽不到30歲開公司「超猛學歷曝光」

「祝金正恩身體健康！」俄共產黨賀電揭端倪…北韓領導人行蹤成謎

韓啟動春安…綠營酸「把市民當賊」　「偏見！」韓國瑜回擊曝最終目標

高雄醫護普篩惹議！　2局長「球回丟中央」：尊重權責再執行

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　直直撞油罐車慘遭輾斃亡

大陸熱門新聞

少女百貨公司跳樓亡！民眾竟鼓掌了

狂灌14罐飲料！9歲女體重破百還吞下妹的奶嘴

女嬰睡覺疑遭老鼠咬！頭皮被吃掉一大塊

25歲陽光男「肚子痛一個多月」　竟是肝癌晚期

金正恩驚傳手術後命危！　大陸外交部回應了…

三亞淫趴　性女玩人肉俄羅斯輪盤

大陸公安部對13人發A級通緝令 22歲女傳銷女廣東落網

媽媽想捐肝救肝癌子　驚爆28年前醫院抱錯

27歲醉漢硬闖校園　竟還追打保全

「菊花」變紅色噴泉！　8歲弟「息肉掉下來」

大四妹陳屍河灘！慘遭拖廁所猛捶身體

脫下我的褲子施暴！ 湖南共青團委書記約飯猥褻女企業家遭逮

中朝邊境列車停駛3周！網：有大事發生

習近平陝西行釋放「2大訊號」

更多熱門

相關新聞

第一次刷卡叫外送！女大生慘被外送員騙錢

第一次刷卡叫外送！女大生慘被外送員騙錢

外送是新興行業，不少民眾都加入這項職業。不過，有名女大生日前刷卡叫外賣，事先標註「要送到地下室」，沒想到餐點送到前，她到地下室等人，卻被外送員告知「打電話沒人接」，因此訂單已取消，要再付一次現金，才能領取餐點，脫序的行為讓女大生氣炸投訴。

台南白河砂石車疑搶快右轉　女騎士遭輾慘死

台南白河砂石車疑搶快右轉　女騎士遭輾慘死

撞破女員工偷情！他下秒跳窗「口鼻噴血」慘死

撞破女員工偷情！他下秒跳窗「口鼻噴血」慘死

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

關鍵字：

命案兇殺失蹤失聯女大生

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／愷樂沉默2天道歉了！　「誠心向周揚青小姐說聲對不起」

神隱2天愷樂認了是小三　上萬留言灌爆IG網酸「鮑鮑換包包」、「快去檢查」

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

即／林森北路錢櫃「大樓5樓」起火

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂道歉周揚青「消失下周《娛百》錄影」　電視台回應了

愷樂向周揚青道歉　「一個符號」網友罵爆！

「我找不到手指」　強尼戴普遭前妻斷指音檔曝

肌肉男星拍A片！月收入破百萬

羅志祥、周揚青「劇本結局是會復合」！美女作家大膽發言

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

分手不到一周...梁云菲露屁股蛋揪男出遊

桃男強押女性侵　女學生爸曝全程

更多

最夯影音

更多
羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！

羅志祥否認「鹹濕私訊撩妹」是他！　呂亞晞出面還原喊告...律師：周揚青可認證！
白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

白化症汪汪天生盲聾...容易受驚嚇 帥爸每天「輕吹喚醒」動作超溫暖 ❤

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

楊丞琳第一次和《狼人殺》偶像見面超興奮　自曝「不喜歡當狼」...嘻小瓜突cue《狼來了》

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

周揚青再發聲痛批羅志祥「道德淪喪」　阿翔11年前神預言...網笑炸：五十翔笑百祥

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

老狗家門口走動...遭鄰居潑水驅趕 數次「被掃把狂戳」無力反抗原地滾

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面