拖到廁所猛捶身體...大四正妹數日後「陳屍河灘」！家屬淚控：兇手15歲就殺過人

▲ 21歲女生失戀後，遺體在河灘上被發現。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

21歲的大四女學生小星（化名）獨自一人住在湖南岳陽村中老家，然而近日卻被發現陳屍在河灘上！死者家屬分析，曾姓嫌犯很可能通過廁所進入屋內，將小星殺害後將其拖到廁所捶打，再把屍體拖出掩埋，「聽人說曾某在15歲左右，就在以前住過的地方殺過人。」

據《紅星新聞》報導，小星因新冠肺炎疫情學校沒開學，獨自一人住在村中的家裡，且屋內裝有監視器，她每天上午和下午都會到居住在附近的叔叔家，給奶奶餵藥，然而就在17日下午她卻沒有前往。因一直聯繫不上女兒，小星父母19日上午打電話報警，當晚就趕回家中，「廁所比較亂比較髒，廁所牆上有血跡。」

小星父親調閱監視器後發現，女兒17日早上9點多喂完藥回家後，再次出門晾曬衣服，進屋後就沒有再出來，而畫面顯示17日晚上9點，還能看見晾曬的衣服，之後的1個多小時內監控畫面缺失了，當晚10點51分才得以恢復，但衣服卻不見了。

經過調查，警方認為小星可能被侵害了，22日偵查發現31歲的曾姓同村男子有作案嫌疑。審訊後，曾男對殺害小星的犯罪事實供認不諱。

▲21歲的小星再也無法回學校唸書了。（圖／紅星新聞）

小星堂哥分析，儘管裝有監視器，但廁所一側是盲區，且為了方便進出，院子外也能打開一扇門進入廁所，「嫌犯曾某很可能當天下午就通過這扇門，進入廁所後又進入屋內，將李某殺害，又將李某拖到廁所捶打她的身體。到了晚上9點多，曾某將電閘關掉，將李某的屍體拖出掩埋。」

小星父親說，女兒的遺體24日被警方找到，他不忍心去掩埋現場，聽家人說，女兒的遺體被掩埋在離家不遠的河邊，用沙土掩埋著，頭部被錘子砸傷，「我之前打電話也告訴她晚上不要出門，沒想事情發生在白天。」

他接著透露，曾聽人說曾某在15歲左右，就在以前住過的地方殺過人，在當地呆不下去了，後來去過廣東和湖北以及華容縣的其他地方，最後定居在我們村。最近這2年，曾某還在我們當地一個店內掐過一個女店員的脖子，差點將女店員掐死，幸好後來被人發現了，他被抓後不久又被放出來了。」

報導指出，這位曾姓嫌犯看上去胖胖的，沒有結婚，平時和父母、哥哥住在一起，距離小星家不到500公尺，「就是普通的鄰居。」小星父親說，事發後他和哥哥曾到曾某家門前，「曾某已經被抓了，他的家人沒有過來致歉，今天還在收小龍蝦，給人的感覺很冷漠。」