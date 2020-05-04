辦案之餘　枋警發起「部落心」送暖弱勢家庭 　

▲枋寮警分局歸崇派出所警員梁棠碩與大漢山土雞城老闆呂玉田將喪葬費轉交給老婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮警分局歸崇派出所員警結合地方善心人士成立「部落心」團體，並透過該愛心團體幫助春日鄉居民弱勢家庭及民眾，獲得好評。

枋寮分局歸崇派出所為協助部落弱勢居民，號召春日鄉代表呂秀蘭及善心民間友人呂玉田、林輝星、林明風、林淑娟、陳詰文、林恭勝、林昱辰、黃鈴雅、蔡妙玲、林沐軒、林姿儀、林冠吟、林琮偉、郭杏蘭、尤秀卿等人及歸崇所同仁共同成立「部落心」團體，透過該團體幫助春日鄉居民。

日前歸崇所所長陳啟超得知有戶人家的男主人因癌症亡故，家中頓時失去經濟支柱，留下年邁母親面對未來的生活，立即聯繫部落心成員，募得新臺幣2萬3000元，及一具棺材及部分喪葬費，並於日前由歸崇派出所警員梁棠碩偕同大漢山土雞城老闆呂玉田將該筆款項轉交給家屬，幫助其渡過眼前難關。

老母親感激的表示，在困難之際，幸好有「部落心」伸出援手幫忙，不然真的不知該如何是好。陳所長認為，警察平時需與轄內居民互動，能即時發現需要援助的居民，「部落心」機制主要針對急難救助，提供的或許不多，但力求能幫助部落居民度過難關，並希望能拋磚引玉，號召更多地方有意願的人一起樂善好施，共同關懷在地部落任何需要協助、幫忙的人。

枋寮分局長黃國源肯定所長主動發起助人的行動，幫助轄內極需救助貧困人家及孤苦老人，展現警察人民保母善行義風，值得肯定。

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