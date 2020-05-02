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時力積極佈局地方選舉　徐永明南下連跑3縣市趕場

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▲▼徐永明出席時代力量屏東黨部開幕儀式。（圖／時代力量提供）

▲徐永明出席時代力量屏東黨部開幕儀式。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明2日南下屏東，出席時代力量屏東黨部開幕大會，這也是時代力量成立的第14個地方黨部，徐永明表示，時力在上一次的屏東縣議員選舉中，包括屏東市、潮州鎮、東港鎮的得票數皆跨越當選門檻，因此未來在這三區都為加強努力。此外，由於屏東縣長潘孟安任期將屆滿，時力會積極在地方尋找人才，「未來在南部的地方選舉絕對不會缺席」。

時代力量積極佈局下屆地方選舉，徐永明2日南下3縣市連趕場，繼上午屏東出席黨部成立大會後，下午趕赴高雄黨部參加見面會，晚間再到台南參加第二場的見面會。徐永明表示，早在他與前時代力量立委黃國昌2月1日南下屏東時，就承諾要成立屏東黨部，也非常感謝屏東黨部主委詹智鈞在三個月內，就將黨部籌備出來。

▲▼公民監督國會聯盟頒發時代力量立法院第九屆第八會期優秀立委 徐永明 鄭秀玲 吳鯤魯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）

徐永明受訪時表示，上次選舉時代力量在屏東市的政黨票共獲得9千多票，包括屏東市、潮州鎮、東港鎮三個選區的得票，皆跨過議員當選門檻，且有複數提名的空間，未來也會往此方向加強努力，希望未來時代力量在屏東可以擁有議員的席次。

徐永明提到，由於潘孟安任期將屆滿，時力會積極在地方尋找人才，時代力量未來在南部的地方選舉絕對不會缺席，而立委陳椒華在屏東、高雄、台南也都設有服務處，相信陳椒華在南部關注的環保議題與經營，也會成為時力未來在南部的亮點。

徐永明指出，時代力量目前在全國多個縣市設有黨部，接下來會在嘉義市與陳椒華共同成立服務處，至於嘉義縣、南投縣、花蓮縣、台東縣目前則還沒有設立任何黨部或服務處，未來也會積極努力爭取。

徐永明也談到，以時代力量目前全台共15席議員的成績，在下一次的地方選舉絕對有倍增的機會，縣市首長選舉也會更積極佈局，讓時力未來不只在立法院的間都有口皆碑，更可以展現執政的企圖與努力，因此地方選舉也絕對不會缺席。

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