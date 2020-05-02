吳國榮+林建國兩人合作　打造屏東有機百香果

▲吳國榮（左）、林建國（右）兩人合作 打造屏東少見的有機百香果吳國榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉農友吳國榮與林建國種出5分地的有機百香果，搭網室以蜜蜂授粉，加上燈照技術，產期比中部提早2-3個月，並經有機驗證，酸甜比率完美，產期開始，值得品嘗。

常見百香果以中部產居多，其實屏東氣候種出的百香果品質毫不遜色，原從事有機米及雜糧耕作的吳國榮說，他原是從事印刷業工作，幾年前來萬巒購地1.5公頃，最早種檸檬，後來改種水稻，因為對食安的要求，一開始就申請有機驗證。

他說，去年開始把其中5分地改種百香果，申請農糧署的設施補助，因種百香果非專業，和有經驗的林建國合作，提供技術輔導；而林建國原是種苦瓜及絲瓜，他說，種百香果不難，只要肥培管理和勤修枝蔓，陽光充足空氣流動較不容易罹病，因這塊地之前有種過田菁，常有金龜子跑進來，所以晚上經常要進場抓蟲。最重要是利用燈照，促進提早開花，加上養蜂幫忙授粉，3月開始就陸續採果銷售。

吳國榮採用認養方式，每株以3600元認養，每株都有認養人姓名，隨時可以來照顧果樹，目前有80幾人來認養，可以收到30斤的百香果。

吳國榮說，百香果要掛吊床，每天下午2點多會自然落果，掉到吊床上，所以5點左右開始收果，只要在網子上收集下來，方便許多，百香果有後熟作用，採收下來的果實裝籃用棉被保護，隔天所有色澤更鮮豔均勻，更有賣相，香氣更濃郁，棉被一掀開就有噴鼻而來的香氣。吳國榮及林建國兩人合作，打造屏東少有的有機百香果。

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