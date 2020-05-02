醉男求助生命線露輕生念　內埔「利」警扮張老師傾聽解開心鎖

▲屏東縣內埔警分局內埔所警員利志中、潘昀暄兩人，扮演傾聽角色，讓利男保證會好好照顧自己。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局內埔所日前接獲屏東縣生命線協會來電，指有位住在內埔鄉的男子向該協會透露自殺的念頭，警員利志中、潘昀暄立即趕到該男子住處，其中利員利用對方同姓機會，攀親閒聊，扮演張老師角色，讓對方放下心防，傾吐人生不順心，放下輕生念頭。

利姓男子長期獨居，平時有酗酒習慣，當日因工作狀況不佳想藉酒消愁，幾杯黃湯下肚後，憶起人生的不順遂，然無人可以傾訴心聲，便撥打屏東縣生命協會，向接線人員表露自己生活中的無奈，而言談過程中，接線生隱約感受到利男意圖輕生，結束通話後，該協會便撥打110將相關案況告知警察機關，請求派員到場協助。

警員利志中、潘昀暄趕到現場，發現利男僅穿著四角內褲坐在門前不斷胡言亂語，於是上前關心，詢問身分，警員利志中發現男子與自己同姓氏，便藉機攀親閒聊，讓對方卸下心防，收起瘋言瘋語態度。利男大談自己的不如意，從工作、家庭，甚至是身體狀況無一不說，利員除專心傾聽其抱怨，並不時拍背安慰他要堅強，經半個多小時，利男向警方保證，會好好照顧自己，不再有輕生念頭。

分局長蔡耀順肯定利員耐心傾聽利男心聲，並適時安撫其情緒，順利化解驚魂，該員勤務技巧與態度值得同仁學習仿效，也呼籲民眾，自殺無法解決問題，面對感情、事業或是金錢上困難時，應尋求正當管道排除問題，避免發生憾事。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色