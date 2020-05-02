獨／說她「冤親債主重」要改運！神棍掏下面：深入拉掉壞東西…男友聽這句傻眼

南投宮廟一名神棍，誆稱冤親債主重要排氣改運，對女子指侵得逞。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者李忠憲／台中報導

南投設置萬聖宮的施姓男子，對來問事的女子小瑄（化名）謊稱「冤親債主重、需排氣改運」騙她到小房間按摩時，先趁機手指插下體，還掏出生殖器打算「深入拉出壞東西」。施男雖否認犯行，但一二審卻都認為事證明確，依強制性交罪判他3年6月，全案仍可上訴。

判決指出，施姓男子在南投縣設置「萬聖宮」，供自己和民眾拜拜、問事及化解冤親債主。女子小瑄從她男友胞姐得知萬聖宮可以問事，剛好自己遇官司需消災解厄，便與男友、男友姐姐及男友姐姐前夫的母親阿秀（化名），2018年1月19日開車上山，約下午1點許抵達萬聖宮。

施男竟利用小瑄急迫無助的心理，告知「冤親債主比較重，要將不好的氣排掉」等理由，下午3點時指示小瑄、她男友姐姐及阿秀先到宮廟旁的小房間。阿秀先請小瑄趴在床上，並幫她油壓按摩肩頸、背部及手臂。

施男不久就進到房間，問小瑄「我可以幫忙按摩嗎？」小瑄以為只是按摩背部就同意。豈知，施男竟先跨坐小瑄臀部上幫她按摩，接著要她翻回正面，開始按壓她的腹部及胸部並趁機搓揉。小瑄雖覺得奇怪，以為是除穢氣方法，她還多次看著阿秀，阿秀卻都搖頭示意「沒關係」，她才未做反應。

施男竟變本加厲，將小瑄外褲褪到膝蓋，並按壓她腿部及大腿內側，接著用手指插入她的下體。小瑄因疼痛驚嚇並抖動，其男友姐姐見狀驚嚇到，立刻要求到此為止。施男竟還掏出生殖器，小瑄雖沒聽到內容，只看到男友姐姐在哭，施男隨後也離開往廁所方向，她就跟著男友姊姊離開。

小瑄詢問男友姐姐和阿秀到底是什麼狀況，男友姐姐卻一直哭，無法言語。阿秀則說，施男認為她冤親債主太重，需要「更深入」的幫她。她接著問「更深入是什麼意思」，阿秀竟說是「要用生殖器在她的陰道口把壞東西拉掉」她隨即向警方報案，提告強制性交。

施男矢口否認犯行，辯稱當時她們說小瑄不舒服，要借他房間按摩，他就答應出借。他後來有進去跟他們聊天，但阿秀接到電話希望他們趕快回家，他才主動問可幫忙按摩。他只有按摩手到腋下，當時她的內衣與上衣已經往上拉到脖子，外褲也拉到膝蓋，但不是他拉的。可能他按摩大腿時，有碰到內褲。

法官勘驗相關事證後發現，小瑄男友及男友姐姐所言不假，小萱男友透露，施男事發後還問他「你愛不愛你女朋友？」，他回「我愛啊！」孰料，施男竟回「這樣要讓我幹一下！」他瞬間傻眼；阿秀雖在庭上證稱，施男遭指控的她都沒看到，但原來阿秀跟施男本來就是多年好友，交情匪淺，證詞不足採信。

南投地院法官認為，施男對小瑄佯稱冤親債主重要排氣改運，壓抑她理性思考空間，對她強制性交，犯後否認犯行未和解，一審依強制性交罪判3年6月；施男不服上訴，台中高分院審理後仍維持原判，駁回上訴。

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