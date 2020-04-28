14歲少女遭父子「綁家中洩欲6年」　被找到已生3娃...更患思覺失調症！

▲河南14歲少女被父子性侵生下3子。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

河南14歲少女小茉（化名）2012年離家出走後失蹤，家人四處尋找未果，直到2018年終於找到，但她卻已罹患精神分裂症（台灣稱思覺失調症）。在失蹤期間，小茉被鄭某敏帶回家，並為父子兩人生了3名小孩。

根據新京報報導，小茉2012年與哥哥發生矛盾後，憤而離家出走，之後就消失無蹤。鄭某敏把小茉帶回家中後，不但強行與她發生性關係，更要求自己有精神分裂症的兒子鄭某牛一起實施性侵。

小茉離家時原本就有精神發育遲滯問題，在2018年被找到之後，卻被發現患有精神分裂症，平時溝通也有相當障礙。她更在失蹤的6年間，接連懷上趙姓父子的小孩，已生下三胎。

小茉曾透露，離家後她遇到鄭某敏，就被三輪車帶回家，從此只要想走就被打，天天被鎖在家，而她每天和鄭某兒子睡，有時也會和鄭某睡，甚至3個人一起睡。經親子鑑定發現，小茉的大兒子是她與鄭某敏所生，另一對龍鳳胎是小茉與鄭某的小兒子所生。

在案件一審時，鄭某牛因患有「精神分裂症」另案處理。法院以強姦罪判處鄭某敏有期徒刑15年，並判決鄭某敏民事賠償3萬餘元，鄭某不服上訴。案件26日二審開庭，鄭某敏仍不認罪。

小莉的代理律師趙良善稱，他在庭上建議二審法院加重被告人的刑罰。既然一審判決認定了鄭某敏為主犯，鄭某敏的兒子鄭某牛為從犯，對從犯也要繩之以法。同時，要求增加賠償數額，並將孩子的撫養權判給受害人。

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