視友如親弟！火爆男不滿他隱瞞染毒　怒開槍「射到重殘全癱」判賠3679萬

▲男子因友人欺瞞染毒，竟朝他開槍導致終身癱瘓，判賠3千多萬。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子只因視為己出、小他2歲的洪姓男子染毒，不滿他一再欺瞞，竟氣到朝他頸部開一槍，導致洪男終身癱瘓。台中地院依殺人未遂等罪判黃9年；洪男與母親再提損害賠償訴訟，黃男僅說願意賠償但金額太高，未再出庭，法官最後判賠洪男3479萬，洪媽媽200萬，共3679萬元，全案仍可上訴。

2017年，年僅21歲的黃姓男子認識19歲洪姓男子後，將他視為自己的親弟弟，幫他介紹工作並帶著四處打工。黃雖多次提點洪男不要染上毒品，但洪卻瞞著他買毒咖啡吸食，黃不滿洪一再迴避他質問，2018年8月某日約洪到大里區一家鐵工廠辦公室內談判。

洪男卻依然不肯說實話，黃立刻聯繫劉姓男子，將寄放他那邊的改造手槍和子彈帶過來。黃男取得槍彈後，立刻上彈匣槍指洪男問毒咖啡「到底喝幾包？」洪男仍堅稱說「1包！」黃男接著打電話問友人，對方指洪「喝2包」，黃一氣之下，就拉滑套朝洪左頸部開1槍。洪雖立刻送醫急救，撿回一條命，四肢因此癱瘓，終身無法工作。

黃男雖辯稱，他只是想嚇嚇對方，沒想到竟射到他，台中地院審結，認為黃有殺人犯意，依殺人未遂、槍砲罪判他9年。洪男與母親再向法院提起損害賠償訴訟，向黃男求償失能、醫藥費、看護費及精神賠償等共3千多萬元。

黃男雖在言詞辯論未到庭，他卻曾表明「同意賠償，但金額太多了」，「希望可以談和解，如果能以1千萬分期付款和解，我會盡力去籌錢。」「我會先籌一筆頭期款給原告，之後分期付款每月支付1萬元給原告。」黃男除了2600多萬的看護費用希望洪男能實報實銷，其他都願意賠償。

法官認為，洪姓男子遭黃男開槍重傷，脊髓損傷併四肢癱瘓，日常生活已經無法自理，需他人24小時照顧生活起居，難以完全恢復，屬極重度一級殘廢，終身已不具有從事任何工作之能力。最後判黃男給付洪3479萬，洪媽媽200萬。

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