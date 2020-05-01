1天接客10↑次…周薪僅「2千」！還被經紀人硬上　她淚崩：我真的不喜歡男生

▲女子欠錢被葉姓男子逼迫從事性交易，一天至少接10多名客人，周薪卻只有2千，還被硬上，她淚崩。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

葉姓男子與曾姓同夥與女子小乃（化名）有債務糾紛，竟逼迫對方從事性交易，一天接客10多人，一周卻只賺得2千元低薪，不僅如此，葉男還不顧小乃表示「不喜歡男生」強行硬上，最後甚至將小乃與同性伴侶押至山上狂毆、澆冷水凌虐，還持槍抵住2人頭部恐嚇，「想不想吃子彈」等，法官最後將葉男及曾男個判刑25年、12年。

判決書指出，小乃2018年11月初與葉男因債務問題起衝突，於是赴警局報案，但離開後卻突然昏倒而被送醫救治，未料，葉男得知後，立刻找來曾男到醫院將人押回三重住處軟禁，隔天再將人帶至台北林森北路某會館，逼迫小乃以1次700元的價碼從事半套性交易，一天至少接10多名男客，但一周卻只領到2千元酬勞。

接客近1個月的小乃內心痛苦不堪，拜託2男讓她的同性伴侶前往陪伴同住，但沒想到葉男卻以此要求小乃與他發生關係，小乃伴侶就能前來，隨後不顧小乃表明，｢不可能、我做不到、我真的不喜歡男生」等，仍強行硬上，完事後便讓小乃伴侶前來陪住。

幾天後，小乃與伴侶趁隙逃跑，卻被逮個正著，葉男這次還找來了多名同夥將2女押至山區毆打，還以槍抵住2女頭部恐嚇，「想不想吃子彈」等，最後還以冷水凌虐，再逼簽150萬本票，最後因民眾目擊葉男等人擄人，立刻報案，整起事件才因此曝光。

不過，法院在審理期間，葉男及曾男矢口否認犯行，但小乃指證歷歷還數度情緒崩潰痛哭，法官因此不採信2男說法，認為2男將女子是為自己所得支配、掌握的「個體」加以惡意對待，突顯對於他人人格缺乏尊重，犯後態度還極為不佳，依共同犯圖利強致使人猥褻罪、強制性交罪、共同犯結夥攜帶凶器強盜罪等，各判葉男、曾男25年及12年徒刑。全案可上訴。

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