「台灣撐竿跳之父」夫妻驚爆惡意倒會欠千萬　許振芳：賣房還債負責到底

▲撐竿跳之父許振芳傳出夫妻惡意倒會欠千萬。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／南投報導

「台灣撐竿跳之父」許振芳傳出夫妻因投資失利，疑似開互助會惡意倒會上千萬，10多人受害，夫妻倆卻在協調時喊窮稱沒錢，遭控告詐欺。許振芳2日受訪時澄清，互助會是妻子發起，對會腳十分抱歉。他也負起責任，將賣掉名下房產償債，不足部分會再想辦法。

現年81歲的許振芳為撐竿跳教練，曾啟蒙女子撐竿跳全國紀錄前保持人張可欣，兒子許宏恩、孫子許德境也都是撐竿跳好手，堪稱是撐竿跳世家。許德境更曾在世界中學生運動會奪金，今年最佳成績為5公尺10，有機會挑戰5公尺32的全國紀錄，日前更獲得彰化新任豐塑膠公司董事長陳文義贊助每月5千元營養費，為期2年。

只是，今天卻傳出，已經從草屯商工退休的許振芳、歐李貞賢夫妻惡意倒會。2018年，許妻發起4個互助會，參加會腳大多是草商同事，每人每期繳2萬。有人想標，許妻都以別人有急用為由勸退，最後會腳卻發現，有許多人根本沒標到，錢都進許妻口袋，粗估損失約1300多萬元。協調時，許姓夫妻還喊窮表示沒錢，遭多人提告詐欺。

對此，許振芳電話受訪時坦言確有其事，他表示，他因為投資信義鄉的網室高架農場遭騙，投資失利，雖將退休金和父親留下的房地產轉現金支付卻仍不足。互助會都是妻子在處理，他不曾過問，但最後因周轉不靈，才會發生這樣的事情。

他也說，這些會腳幾乎都是以前同事，他感到十分抱歉。經2次協調，他也準備將自己名下有貸款的房子賣掉，目前缺口約1200萬，最多可以償還一半。他與妻子絕對會負責到底，不足的部分會盡量想辦法，不會逃避。

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