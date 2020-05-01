「假要放、防疫也要做」　盧秀燕視察高美濕地護遊客健康

▲盧秀燕視察高美濕地防疫人流管控措施，盼降低五一連假防疫風險。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

五一勞動節連假首日，防疫仍不能鬆懈，台中市長盧秀燕1日前往知名景點高美濕地了解人流管控措施情形。盧秀燕表示，「假要放，健康要顧，防疫也要做！」市府已同步在各景點加派人力控管，讓民眾在安全的環境下遊玩。

台中市長盧秀燕今天下午率農業局長蔡精強、觀旅局長林筱淇、警察局長楊源明、經發局長張峯源、交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋等人，前往高美濕地，了解現場防疫人流管制情況。她也與在場遊客親切打招呼，並提醒要做好個人防護措施。

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▲▼盧秀燕視察高美濕地防疫措施，現場遊客幾乎都很配合。（圖／台中市政府提供）

市府為了降低疫情風險，在高美濕地木棧道就實施人潮果至，並設置人流計數器，並採較嚴格的容留上限900人管制。遊客在現場也都十分配合，並給予肯定，周邊交通則由清水警分局高美派出所協助交通維護。

盧秀燕表示，「假要放，健康要顧，防疫也要做！」高美濕地是世界級景點，因應疫情期間，市府4月11日起加強人流管制，容留上限900人，因應五一連假人潮，市府已同步在各景點加派人力控管，讓民眾在安全的環境下遊玩。

▲高美濕地現場也發起紅色布條，提醒遊客做好個人防護措施。（圖／台中市政府提供）

農業局補充說，高美濕地木棧道採1進1出管制措施，入口處也加强宣導民眾戴上口罩，地面貼有間隔警示條，宣導民衆保持安全距離，若入內人數超過900人，暫不開放民眾進入，待人數減少再開放。

遊客鄭小姐表示，疫情期間雖較少出門，但近期疫情有緩和跡象，趁連假期間，做好各項防護措施後，決定與姐妹們到高美濕地透透氣；對於高美濕地等景點實施人流管制，她認為作法很好，玩得也比較安心，相信大家都會配合。

楊先生也說，他今天帶著一家大小來玩，高美溼地實施管制措施，讓他比較安心，自己和家人都有戴口罩、勤洗手，相信可降低疫情感染機率。

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