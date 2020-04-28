她醉癱被扶上床驚醒「下面有東西」！色運將狡辯：有吃豆腐沒性侵

▲女子酒醉遭運將撿屍，運將因此被依犯乘機性交未遂罪，一審判2年徒刑。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名30多歲輕熟女小萍（化名）喝醉搭乘計程車要回家，以為陳姓男運將好心攙扶她上樓，不料將她扶進房間後，竟遭運將用生殖器非禮，就在即將性侵得逞的前一刻，小萍驚覺下面有異物碰觸，嚇醒大叫，運將才落荒而逃。運將到案後辯稱，他有吃小萍豆腐，但否認性侵，台北地院不採信運將說法，依乘機性交未遂罪，判2年徒刑。可上訴。

判決指出，2019年4月7日凌晨2時許，小萍與友人至北市東區的KTV飲酒歡唱，聚會結束後，小萍搭計程車返家後，因酒醉癱軟無力下車及自行上樓，於是由運將下車攙扶，再揹小萍走進住處大樓並搭乘電梯至3樓，小萍開啟大門指紋密碼鎖後，運將隨同小萍進入屋內，將小萍扶到床上，並協助小萍拔除隱形眼鏡。不料運將見小萍酒醉未醒，竟色慾薰心，脫下自己褲子並拉下小萍內褲，徒手押住小萍雙手，再用生殖器碰觸小萍外陰部，試圖插入陰道從事性交行為，小萍頓時驚覺有異，大叫「走開、不要」，運將才逃離現場沒得逞。

然而運將矢口否認犯行，辯稱他下車後，一直攙扶揹負小萍，流了很多汗，過程中，雖多少有吃小萍豆腐，但他在進入小萍臥房，協助小萍躺到床上並拔除隱形眼鏡後，就離開了，並沒有脫褲子，也沒有要性侵。

運將的辯護律師也稱，有可能是因運將身上的汗液流下，而滲透沾染到小萍的外陰部及內褲，才檢出運將的DNA。

▲運將載醉女回家，揹她搭電梯、開鎖、進門，還幫她拔掉隱形眼鏡，但卻受不了下體衝動而遭判刑。（示意圖／pixabay）

小萍則說，當天運將扶他進房後，運將就突然壓在她身上說：「我受不了了，好想要…」，並抓住她的雙手，把她壓在床上，致她右手臂有瘀青，然後運將脫下褲子，試圖將生殖器放入她的下體，她抗拒大喊：「走開、不要！」運將就離開了，整個過程大約10分鐘，由於當時因太醉就睡著了，直到當天下午3點酒醒起床，發現自己沒穿衣服，只有穿內褲，就去驗傷報警。

法官指出，小萍當時是身穿藍色低胸的連身短褲裝，從胸部一直到私處都覆蓋住，運將不可能直接觸碰到小萍的私處，且汗液要滲透，怎麼可能只沾到「褲底內側」而沒有「外側」呢？認為運將說法是推諉卸責之詞，不足採信，因此審酌運將犯後飾詞又否認犯罪，態度非佳，且迄今未能與小萍達成和解，獲得宥恕等一切情狀，判他2年徒刑。

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