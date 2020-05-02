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快訊／超土趕德！俄羅斯單日暴增「9623例確診」　高官階層不保…醫療團護普丁

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▲▼普丁在莫斯科西郊的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）居家辦公，透過電話及視訊會議與官員聯絡。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁面對新冠疫情在境內蔓延，似乎也顯得無助。（圖／路透）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重，確診人數幾乎日日暴增，2日再度創下單日新高，確診9623人，累計確診人數達124054，超過土耳其的122392人；此外俄羅斯同日死亡病例新增57人、累積病逝者1723人。其中莫斯科更是疫情重災區單日新增5358例。疫情嚴重狀態甚至延伸到政府高層，普丁醫療團隊在總理米舒斯金確診之後，更加注意其健康。

根據《Риа Новсти》報導，俄羅斯疫情嚴重，自總理米舒斯金確診後，2日同樣傳出建設與住房公用事業部長亞庫舍夫及副部長沃爾科夫確診。普丁新聞發言人佩斯科夫表示，目前政府正加強保護普丁的健康，目前大多時間都在莫斯科郊外的總統官邸，以視訊會議的方式進行例行工作。

普丁28日時曾表示，目前俄羅斯境內的感染人數還不是最高峰，但2周內會慢慢解除封鎖，這讓專家相當憂心，在第一波高峰未結束前就鬆懈，恐怕會造成更加失控的局面。而普丁也表示，相關單位已經提出緊急計畫來拯救經濟。

日前俄羅斯宣布全民居家隔離「完全帶薪」，原先將於四月底結束隔離，未料疫情卻未趨緩，於是下令延長至5月中，而疫情最嚴重的莫斯科約有1200萬名居民，生活、工作、學習完全受到影響，如今面對看似沒有停止的疫情，民眾也只是搖頭嘆息。
 

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