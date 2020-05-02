高雄3日防疫兵推！力邀中央到場指導…但陳時中確定不來了



▲陳時中、韓國瑜。（合成圖／指揮中心提供、記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為了模擬一旦發生社區感染後的應變措施，並測試高雄市政府各機關應變能力，高雄市府於5月3日於四維行政中心及鳳山行政中心兩地同步進行實兵演練，更邀請了指揮官陳時中到場。不過，據了解，陳時中確定不會到場，而是由衛生福利部疾管署高屏區管制中心游秋月主任等人代為出席。

▲高市府日前進行實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

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高雄市府3日將實施實兵演練，分別於四維和鳳山行政中心兩地同時舉行，四維行政中心以辦公大樓疑似群聚感染為假設情境，鳳山行政中心則以集合住宅群聚感染為假設情境，模擬辦公大樓員工及住宅住戶確診新冠肺炎後之應變處理機制，包括疫調、防疫巴士、後送醫院、進住防疫旅館、住戶居家隔離、送餐服務、環境消毒、管制周邊人車進出及啟動遠距教學等各項模擬狀況。

▲高市府日前進行實兵推演預演 。（圖／記者洪正達攝）

除了邀請隔壁兩縣市屏東及台南參加，更函文給中央邀請指揮官及其他相關人員蒞臨高雄指導。不過據了解，中央指揮官陳時中確定3日不會到場，高市府衛生局長林立人表示，經請衛生福利部疾管署高屏區管制中心游秋月主任致電聯繫後，表示指揮官請衛生福利部疾管署高屏區管制中心派員參加，因此將會由游主任防疫醫師等人出席；至於無法出席的理由，林立人表示，他收到的訊息是對於目前疫情趨勢，指揮中心有做相關因應，持續整備檢討，相對業務繁忙，才沒辦法親自下來。

而是否會覺得指揮官沒有親自下來到高雄了解目前防疫作為？林立人說：「地方防疫若能有相關長官或中央疫情指揮中心，可以多一點來了解高雄做的努力，這次演練是跨局處的分工，讓可能遇到的情境，各局處之間聯繫，讓防疫作為更熟練。」