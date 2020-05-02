依中央疫情中心指示　台東縣長照機構有條件開放探視

▲ 台東衛生局宣布縣內長照機構有條件開放探視 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

依據中央流行疫情指揮中心日指示，國內新冠肺炎疫情趨緩穩定，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，自2日起開放民眾前往長照機構實地探視住民。台東縣衛生局表示，為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守相關管理規則。

衛生局指出，探視規則及條件有5項：1、實地探視建議採取預約制，以管理人數，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊；2、限制具新冠肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀等疑似症狀的人進入機構，以確保住民健康；3、每位住民1天限探視1次，每組訪客人數最多3人(包括兒童)，訪客與住民全程都須佩戴口罩；4、具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離(室內≧1.5公尺，室外≧1公尺)；5、不具備活動能力、無法下床行動的住民，可進入住民住房探視，每時段每住房原則上僅開放1位住民接受訪客探視。

衛生局強調，以上相關規則將依疫情發展配合中央疫情指揮中心適時調整；詳情請參閱疾病管制署全球資訊網，共體時間請大家一起配合確保自己及他人安全。

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