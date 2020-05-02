　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

依中央疫情中心指示　台東縣長照機構有條件開放探視

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台東衛生局呼籲大家共同維護醫療環境零暴力 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東衛生局宣布縣內長照機構有條件開放探視 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

依據中央流行疫情指揮中心日指示，國內新冠肺炎疫情趨緩穩定，考量疫情現況與民眾殷切提出探視需求，自2日起開放民眾前往長照機構實地探視住民。台東縣衛生局表示，為防範疫情在機構內傳播的風險，機構與訪客仍須遵守相關管理規則。

衛生局指出，探視規則及條件有5項：1、實地探視建議採取預約制，以管理人數，並採實名登錄管理探視者的個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊；2、限制具新冠肺炎感染風險，或有發燒、呼吸道症狀等疑似症狀的人進入機構，以確保住民健康；3、每位住民1天限探視1次，每組訪客人數最多3人(包括兒童)，訪客與住民全程都須佩戴口罩；4、具有活動能力，可下床行動的住民，儘量安排在公共區域會面：每時段該區域原則僅開放1位住民接受訪客探視，或開放1位以上住民於不同區塊接受探視，且確保各區塊間距符合社交距離(室內≧1.5公尺，室外≧1公尺)；5、不具備活動能力、無法下床行動的住民，可進入住民住房探視，每時段每住房原則上僅開放1位住民接受訪客探視。

衛生局強調，以上相關規則將依疫情發展配合中央疫情指揮中心適時調整；詳情請參閱疾病管制署全球資訊網，共體時間請大家一起配合確保自己及他人安全。

►色香味俱全靠這台

ET快訊
金正恩燦笑粉碎「99％腦死」傳言！網揪一張照嚇壞：台下全都戴
遭下毒毀嗓「頭髮掉到剩20%」　王傑消失3年罕曝現況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

依中央疫情中心指示　台東縣長照機構有條件開放探視

女子情緒不穩欲輕生　海巡暖心勸導阻憾事

台灣心義工團3工作天　迅速重建卑南陳家家園

沙鹿熱血青年助破落土角厝變新宅　陳柏惟、顏寬恒同框揭牌

配合中央紓困醫療機構水電費減免政策　鄭文燦：衛生局統一協助申辦

鼓勵全民節電　 台南市環保局推動節能改造補助

烤肉樂趣多！桃園虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」　即日起搶先訂

新北拚防疫也拚公安　交通局長鍾鳴時：避難弱勢場所機退重點巡查

新北樹林27位獲選模範母親　區長陳奇正逐戶專送到府贈賀禮表揚

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

呼籲在家防疫！網紅再玩角色扮演 翻唱迪士尼主題曲成防疫歌Part2

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

依中央疫情中心指示　台東縣長照機構有條件開放探視

女子情緒不穩欲輕生　海巡暖心勸導阻憾事

台灣心義工團3工作天　迅速重建卑南陳家家園

沙鹿熱血青年助破落土角厝變新宅　陳柏惟、顏寬恒同框揭牌

配合中央紓困醫療機構水電費減免政策　鄭文燦：衛生局統一協助申辦

鼓勵全民節電　 台南市環保局推動節能改造補助

烤肉樂趣多！桃園虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

北海岸傳奇媽祖文化祭推「祈福美食包」　即日起搶先訂

新北拚防疫也拚公安　交通局長鍾鳴時：避難弱勢場所機退重點巡查

新北樹林27位獲選模範母親　區長陳奇正逐戶專送到府贈賀禮表揚

比照高雄市長選舉一個都沒少！中選會介入　罷韓投開票所維持1823個

金正恩燦笑粉碎「99％確定腦死」傳言！網揪一張照超驚：台下全都戴口罩…

3句戳心分手潛台詞：更好的人一定有，可惜我沒有像愛你一樣愛他

中職／亞太棒球村盼提前完工　台南球場大螢幕有望更換

1年3次錯過藥檢　前里約奧運短跑女將等3人遭停賽

精神鑑定非左右判決唯一原因！兩大精神醫學會聲明：過去也有不採納的先例

中職／比大聯盟還快的最速男　陳晨威人生第一次盜本壘就上手

桃園酒店連假二度偷跑接客　警突檢抓包「7小姐陪5男客」最重罰百萬

川普稱病毒來自武漢實驗室　世衛重申：源於自然！

台籃新聯盟勢在必行？　許晉哲：SBL已不被球迷認同

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠

連六天零確診　立委Po歡迎光臨60年代

開門赫見3支電線桿　像插了3炷香

道地台灣榴槤　「榴槤魏農場」叫他第1名

南警勞動節慰問分局工友

野放石虎猛衝陡坡如「縱虎歸山」

51連假南警忙不停

不補助老人健保　民眾多付5千元

警衛犬「霸王」防疫交安宣導吸精

影／糙齒海豚擱淺海邊　海巡動保後送治療

虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

更多熱門

相關新聞

馬英九捐款助義大利：幼時就受天主教照顧

馬英九捐款助義大利：幼時就受天主教照顧

新冠肺炎重創義大利，導致該國醫療體系崩壞，來台奉獻逾半世紀的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟因而向我國政府求助，並發起募款活動，最後台灣民間則花6天時間，募得約1.5億元幫助義國。前總統馬英九2日在臉書表示，自己也略盡棉薄之力，並親自拜訪呂若瑟，感謝他對台灣的奉獻。

鼓勵民眾出遊　湖北推周末放2.5天

鼓勵民眾出遊　湖北推周末放2.5天

立院下週協商紓困預算追加案　力拚5/8三讀

立院下週協商紓困預算追加案　力拚5/8三讀

學童許願「想出去玩」　侯友宜：疫情結束蓋又酷又炫的公園

學童許願「想出去玩」　侯友宜：疫情結束蓋又酷又炫的公園

治疥蟲用藥「伊維菌素」殺冠狀病毒　皮膚科醫師說話了

治疥蟲用藥「伊維菌素」殺冠狀病毒　皮膚科醫師說話了

關鍵字：

長照機構中央疫情新冠肺炎探視

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面