湖北鼓勵民眾出遊！　推上班族「2.5天」周末制度

▲湖北推出多個措施促進經濟復甦。圖為武漢黃鶴樓準備於4月29日恢復開放前，工作人員正在做準備。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

作為最早的新冠肺炎疫情爆發點—大陸湖北省，為推進經濟社會發展復甦、振興文化旅遊產業，省政府1日發布支持方案，內容包括鼓勵落實帶薪休假、錯峰休假制度等，並提到要為幹部職工可從週五下午起提早放假，好在周末期間外出旅遊創造「有利條件。」

據了解，自今年1月23日武漢市宣布封城以來，湖北省的疫情一直被高度警戒，直到3月下旬湖北各城市陸續解封，武漢市也於4月8日解除通道管制後，積極推動社會經濟恢復正常發展。但對於官方上述舉動，大陸網友也持正反兩面意見，有人說「祝湖北振興騰飛」，也有人說「會不會太著急了一點？」因為目前大陸包括北京等地，仍將來自湖北的人員列為高風險，需要隔離觀察。

▲大陸景點泰山在五一假期湧入大量人潮。（圖／齊魯網、燃新聞）

按照湖北省政府網站發布了《省人民政府辦公廳關於印發支持文化旅遊產業恢復振興若干措施的通知》，內容制定了包括加大企業紓困幫扶、產業融合發展、項目建設推進、市場擴容提質、政策落實服務等五大方面措施的力度。

在「加大市場擴容提質力度」方面，通知提到，要激發消費市場潛力。落實帶薪休假制度，鼓勵幹部職工分段休假、錯峰休假，倡導結合法定節假日安排旅遊休假；鼓勵有條件的地方和機關企事業單位依法優化調整夏季作息安排，為職工週五下午與週末外出旅遊創造有利條件。

通知也稱，要加快推進文旅品牌發展，擦亮長江文明、三國文化、武當古建等標誌性文旅品牌，加快文化旅遊宣傳，以及「一部手機遊湖北」服務平台，並培育線上景區遊覽、線上博物館、網路視聽、線上健身教學等文旅新業態、新模式。

湖北省政府還對曾參加抗疫的一線醫護人員，展開感恩回饋活動，包括可攜帶3名親屬終身不限次免門票遊覽省內A級旅遊景區，全省醫護人員在2021年底前不限次免門票遊覽省內A級旅遊景區。

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