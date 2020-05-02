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衛健委：中國已派出醫療防控專家組149人　馳援16個國家

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▲▼大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自央視）

▲大陸國家衛健委發言人米鋒。（圖／取自央視）

記者陳政錄／綜合報導

在國際新冠肺炎疫情依舊嚴峻下，中國大陸持續進行醫療外交。據大陸國家衛健委發言人米峰今天表示，目前，中國已向16個國家派出15批、共149人的醫療防控專家組。與此同時，5月1日全國新增確診病例1例，為1月16日以來最低，今天起，所有省份的應急響應級別均為二級或以下。

大陸國務院聯防聯控機制於2日召開新聞發布會，米峰指出，5月1日，全國新增確診病例1例，為1月16日以來最低；共有28個省份和新疆生產建設兵團已連續14天，無新增本土確診病例。

▲▼中國軍隊醫療專家組抵達緬甸仰光機場，並帶來防疫物資。（圖／取自央視）

▲中國軍隊醫療專家組抵達緬甸仰光機場，並帶來防疫物資。（圖／取自央視）

另針對五一假期，不少景區人潮擁擠，遊客也不戴口罩的情況，米峰表示，景區應分時預約，遊客也應錯峰出行、間隔遊覽，避免人群聚集，正確佩戴口罩，注意手衛生，關注體溫變化，始終做好個人防護。

他提到，據據世衛組織最新通報，疫情已擴散到213個國家和地區，日新增確診病例連續一個月超過6萬例。中國已向16個國家派出15批、共149人的醫療防控專家組。米峰補充，日前，塞爾維亞國防部為中國專家組頒發了象徵「保衛國家」最高榮譽的獎章，「我們（中國大陸）將與國際社會繼續合作，共同抗擊疫情。」

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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