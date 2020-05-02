1968 APP惹怒地方首長　蘇貞昌盼少一點罵、多一點合作跟體諒





▲蘇貞昌視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對1968 APP人潮熱點警示失準，引起地方首長反彈一事。行政院長蘇貞昌2日受訪時表示，希望大家能少一點罵、多一點合作跟體諒，這也是台灣防疫成功，受到國際肯定的原因。

蘇貞昌表示，地方首長有他的壓力，也知道當家的辛苦，所以大家彼此體諒，大家一起合作，這樣才是對民眾能夠最好。

蘇貞昌說，「民眾還是希望台灣就像過去這四個月來，正因為大家一起合作，包括中央、地方合作，立法院給我們很多的支持，朝野合作，今天才能有一點點成績。所以少一點罵，多一點合作跟體諒，這是台灣現在在世界被肯定的地方。」

一早視察1988紓困振興專線暨1955勞工紓困專線客服中心，蘇貞昌表示，為了讓民眾知道政府為你做什麼，也希望多聽民眾各方的意見，所以設立各種專線來服務，像防疫專線就做得很好。現在開始紓困，我們也希望能夠為民眾做到最好，防疫專線確實很受民眾反映需要，所以人力不斷的增加，很多事情剛開始的時候，難免會有不順、不熟悉，或作業上還有待改進，我們總是一直改進，希望做到最好。

蘇貞昌提到，非常感謝實務的工作人員，他們有一些人，本身也是受這次疫情衝擊受困的人，勞動部、經濟部也特別安排他們這個工作，也等於是走出困境。勞動部這種專線已經是非常長年的設置，過去也一直有在這方面需要工作的夥伴加入工作團隊，執行的工作人員很辛苦，所以請需要打電話來的民眾也多一點互相體諒，解決事情最重要。

針對有沒有親自打過電話，蘇貞昌笑答自己有很多神秘客，希望聽各方指教，包括立委的指教，包括媒體的指教，整個行政團隊也有各方面的查證機制，希望從各方面的意見整理中，能夠一步一步改進。

蘇貞昌強調，不敢說哪個地方就做的已經一百分，沒有永遠的一百分，都是只能更好。另一方面，人力一定會增加，像1922，一天4萬8千通，確實需要很多人，專線1988、1955都是需要更多的人，政府都會不斷增加人力，希望做到最好。