▲五一勞動節桃捷表揚13名模範員工，各頒發1萬元獎金。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

通車3年的桃園機場捷運，營運成績亮眼，雖遭逢疫情，旅客人數大幅下滑，但同仁們依舊堅守岡位、努力防疫。為感謝員工對桃捷的付出與奉獻，董事長劉坤億於五一勞動節，頒發獎座、獎狀和1萬元獎金，表揚13位優質模範員工，感謝和公司一起致力提供「安全、可靠、優質」捷運服務的使命。

▲五一勞動節桃捷表揚13名模範員工。（圖／桃捷提供）



桃捷公司2020年度模範員工，分別為行控中心控制員楊聆鈺(專注監督行車路線運作以應變各類大型活動疏運調度)；車務中心領班范聖晨(擔任司機員訓練導師教學品質備受肯定)；A1台北車站站長李尉羽(協助查獲詐騙集團並予以裁處)；運務規劃及管理組助理工程師蔡旭杰(積極與機場公司協調A3站預辦登機啟用介面業務)；票務中心領班李佳霓(核對各項票務營收差異仔細)。

▲▼五一勞動節，桃捷舉辦表揚模範員工活動。（圖／桃捷提供）

以及，維修管理暨研究發展組助理工程師湯偉君（管控119件鐵道局代辦採購案）；電機廠領班陳進益（因應節能提案並主辦感應燈具汰換採購）；車輛廠技術員吳當賢（負責更新全車隊預錄廣播）；電子廠代行股長盧敬程（建置「台北車站聯合防災中心」CCTV並整併電子地圖有效縮短救災時間）；軌土廠技術員張祐誠（多次駕駛高空作業車支援緊急搶修）；工安處護理師陳筱君（照護同仁健康及推動母性健康保護措施不遺餘力）；企劃處助理管理師鍾艾蓉（推動執行多項企劃方案大幅提升運量及票箱收入）；公共事務室助理管理師林芸帆（辦理多場宣傳活動，成功行銷機捷優質品牌形象）。

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