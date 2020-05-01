黑鮪魚季+51連假！警、衛華僑市場宣導：戴口罩保持社交距離

▲東港警分局於1日假配合衛生單位人員，在東琉碼頭等處向遊客宣導「保持社交安全等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應51勞動節3天連假，屏東縣東港警分局於1日配合衛生單位人員，前往東琉碼頭、華僑市場、小琉球白沙碼頭及轄內人潮易聚集警示地點向遊客宣導「保持社交安全距離」，嚴防疫情擴散蔓延。

請繼續往下閱讀...

▲▼社交安全宣導。

新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心公布初步規範，建議民眾在室外的社交距離至少要1公尺、室內是1.5公尺；受疫情影響，前往東港華僑市場採買新鮮魚貨及小琉球觀光人潮明顯降低許多，而清明連假時大多數遊客均前往墾丁旅遊，中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送『國家級警訊』，強調墾丁附近景點人潮擁擠勿前往。

而目前是東港黑鮪魚季期間，假日必定有許多來自全國的遊客想到東港來嘗鮮，東港警分局為擔憂連假觀光人潮未前往恆春而轉往東港及小琉球旅遊，恐成防疫破口，於3天連假派員警手持告示標語前往東琉碼頭、華僑市場及白沙碼頭，並以大聲公向遊客宣導「保持社交安全距離」及提醒民眾「戴口罩」，另衛生局人員也當場向民眾播放由潘孟安縣長親自錄製防疫宣導錄音，提醒遊客注意，以提升自我防護能力，同時降低群聚感染的風險。

東港警分局長劉清俊表示，現在是全國防疫關鍵時刻，請遵循中央防疫中心的建議，居家隔離或居家檢疫的民眾切勿趴趴走，確實遵守相關法令規定，警方前往提醒遊客，主要是呼籲民眾，絕不能心存僥倖；涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所時，應「戴口罩」並「保持社交安全距離」，以確保你我的健康。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色