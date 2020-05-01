　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑鮪魚季+51連假！警、衛華僑市場宣導：戴口罩保持社交距離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

東港警分局於1日假配合衛生單位人員，在東琉碼頭等處向遊客宣導「保持社交安全等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局於1日假配合衛生單位人員，在東琉碼頭等處向遊客宣導「保持社交安全等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應51勞動節3天連假，屏東縣東港警分局於1日配合衛生單位人員，前往東琉碼頭、華僑市場、小琉球白沙碼頭及轄內人潮易聚集警示地點向遊客宣導「保持社交安全距離」，嚴防疫情擴散蔓延。

東港警分局於1日假配合衛生單位人員，在東琉碼頭等處向遊客宣導「保持社交安全等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼社交安全宣導。

東港警分局於1日假配合衛生單位人員，在東琉碼頭等處向遊客宣導「保持社交安全等措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

新冠肺炎疫情蔓延全球，中央流行疫情指揮中心公布初步規範，建議民眾在室外的社交距離至少要1公尺、室內是1.5公尺；受疫情影響，前往東港華僑市場採買新鮮魚貨及小琉球觀光人潮明顯降低許多，而清明連假時大多數遊客均前往墾丁旅遊，中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送『國家級警訊』，強調墾丁附近景點人潮擁擠勿前往。

而目前是東港黑鮪魚季期間，假日必定有許多來自全國的遊客想到東港來嘗鮮，東港警分局為擔憂連假觀光人潮未前往恆春而轉往東港及小琉球旅遊，恐成防疫破口，於3天連假派員警手持告示標語前往東琉碼頭、華僑市場及白沙碼頭，並以大聲公向遊客宣導「保持社交安全距離」及提醒民眾「戴口罩」，另衛生局人員也當場向民眾播放由潘孟安縣長親自錄製防疫宣導錄音，提醒遊客注意，以提升自我防護能力，同時降低群聚感染的風險。

東港警分局長劉清俊表示，現在是全國防疫關鍵時刻，請遵循中央防疫中心的建議，居家隔離或居家檢疫的民眾切勿趴趴走，確實遵守相關法令規定，警方前往提醒遊客，主要是呼籲民眾，絕不能心存僥倖；涉足人潮聚集或易造成群聚感染的營業場所時，應「戴口罩」並「保持社交安全距離」，以確保你我的健康。

►「鍋寶分離式電鍋」茶花粉色

ET快訊
快訊／連六天+0確診！　國內維持429案
用好市多海棉擦水龍頭「5年水垢秒發亮」　網一看反曝0元清潔神
出遊人潮湧現！「竹子湖海芋園」首亮黃燈　國5南下紫爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今日0確診！324人「解隔離」⋯敦睦艦隊接觸者482人已採檢

疫情和緩⋯有條件開放長照機構探訪！採實名制預約訪視

快訊／連六天+0！今日無新增病例　國內維持429案

影／期間限定「國中國」！藝術家打造「犬儒共和國」還有護照、登機證

LIVE／農委會6大西瓜送進指揮中心　連6天0確診？指揮中心14時說明

出遊車潮炸國道！醫傻開2hrs：塞得好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

出遊人潮湧現！國5南下紫爆　「竹子湖海芋園」遊客多首亮黃燈

金正恩神隱20日生死成謎...命理師揭「通靈結果」：應氣數已盡

臺藝大第二校區秉續耕耘 打造「國家級藝文生態園區」

改編廖輝英小說《愛與寂寞散步》　北科大教授動畫作品獲紐約電影獎

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

今日0確診！324人「解隔離」⋯敦睦艦隊接觸者482人已採檢

疫情和緩⋯有條件開放長照機構探訪！採實名制預約訪視

快訊／連六天+0！今日無新增病例　國內維持429案

影／期間限定「國中國」！藝術家打造「犬儒共和國」還有護照、登機證

LIVE／農委會6大西瓜送進指揮中心　連6天0確診？指揮中心14時說明

出遊車潮炸國道！醫傻開2hrs：塞得好厭世…一路目睹「浪費口罩行徑」爆氣了

出遊人潮湧現！國5南下紫爆　「竹子湖海芋園」遊客多首亮黃燈

金正恩神隱20日生死成謎...命理師揭「通靈結果」：應氣數已盡

臺藝大第二校區秉續耕耘 打造「國家級藝文生態園區」

改編廖輝英小說《愛與寂寞散步》　北科大教授動畫作品獲紐約電影獎

民眾黨團五一爭勞權　籲放寬紓困申請標準、擴大補助範圍

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

平鎮文化公園1死2傷崩塌意外　鄭文燦：勒令停工、釐清責任、從嚴處分

今日0確診！324人「解隔離」⋯敦睦艦隊接觸者482人已採檢

防疫抗疫辛苦了！　黃偉哲率義消總隊慰問消防人員辛勞

疫情和緩⋯有條件開放長照機構探訪！採實名制預約訪視

比台灣便宜30萬！特斯拉砍陸產Model 3售價　減配門後大動作

NBA下季可能12月開打　席爾瓦「決心本季要有總冠軍」禁止無症狀篩檢

快訊／連六天+0！今日無新增病例　國內維持429案

養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

下半身不設防　長腿正妹搭捷運春光全都露

軍艦士兵哈啾一下染新冠　「舌相」竟透露病毒蹤跡

徵男優「空幹30秒」　Swag直播主挑戰法律極限

快訊／刺殺鐵路警無罪！廢死聯盟4連發文：逆風很辛苦啊

金正恩生死？歷史學家：這3人知真相

女抱怨　母硬破門「幫20多歲弟洗澡」

即／國三2車衝撞分隔島　三鶯段嚴重紫爆

五一連假天氣攻略！2縣市熱飆36°C

作品爆抄襲「仍獲正取資格」　北藝大回應了

iPhone 6S→新一代SE！他用2天曝滿意心得

妻子繼承48億遺產卻隱瞞丈夫多年

殺警判無罪！精神科醫遭罵爆…粉專PO「關鍵數字97%」力挺

更多熱門

相關新聞

蔡壁如臉書出賣「助理走光圖」

蔡壁如臉書出賣「助理走光圖」

今天是51勞動節，許多勞工朋友們開啟3天連假，但對公職人員來說則還要再上一天班。對此，民眾黨立委蔡壁如1日上午就在臉書秀出「助理走光圖」，還開心比ya，並祝民眾勞動節快樂。

51勞動節黃偉哲親自感謝安南醫院醫護人員

51勞動節黃偉哲親自感謝安南醫院醫護人員

遇兩大罷工！林佳龍勞動節感觸多

遇兩大罷工！林佳龍勞動節感觸多

大樂透連槓23期等你拿！　頭獎飆高至8.3億

大樂透連槓23期等你拿！　頭獎飆高至8.3億

蔡英文向勞工致敬

蔡英文向勞工致敬

關鍵字：

屏東東港警分局華僑市場勞動節連假

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面