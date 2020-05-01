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大反差！國5南下車多「紅通通」　景區熱點全台都「綠燈」

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▲▼國道,高速公路,車流,服務區。（圖／高公局提供）

▲今日是連假首日，國道車流較多。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今日是五一勞動節連假首日，上午國道路網整體順暢，不過國5一早就湧入車流，南港－頭城南下路段時速不到40公里。另外全台各地景區熱點均呈現綠燈，人流正常，民眾可安心出遊。

行政院副院長陳其邁昨日下午邀集交通部、行政院資安處、高速公路局、警政署與中華電信等相關單位，檢討1968App人潮示警資訊的燈號之優化方案，針對交通部所建議各人潮熱區之承載容量，依都會區、郊區特別狀況再予以調整改善。

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行政院也針對疫情期間的五一勞動連假各地人潮聚集狀況，成立戰情室，即時因應協助疏導分流。各地風景區狀況由觀光局負責掌握，地方夜市則由警政署配合地方政府因應。同時，也要與地方政府協調，將相關即時資訊回報戰情室，掌握各熱區人潮情形。

▲北台灣國道車多，國5一片紅。（圖／記者李宜秦攝）

▲北台灣國道車多，國5一片紅。（圖／記者李宜秦攝）

▲北台灣國道車多，國5一片紅。（圖／記者李宜秦攝）

▲國5一片紅，車速在40公里以下。（圖／記者李宜秦翻攝）

今日上午國道路網大致順暢，僅北台灣較為壅塞，機場系統－楊梅、龍潭－關西服務區、湖口－新竹、汐止－圓山、南深路－木柵休息站等南下路段車多，時速多不到40公里；國5也是車多，自南港一路到頭城路段都壅塞，時速低於40公里。

據高公局APP 1968顯示，全台200餘個景區熱點，今日上午均呈現綠燈「人流正常」狀況，各熱點人流不多，民眾可安心出遊。流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也強調，熱點顯示「紅燈」不代表「危險」，僅表示當地較為熱門，但仍可維持社交距離，不過若遇到紅燈景區，民眾就可考慮改至他處遊玩，減少群聚狀況。

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