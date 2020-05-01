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YAHOO TV結合AR做節目　新創團隊人才升級！

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▲▼ Yahoo TV總製作耿暄、Yahoo TV總監莊慧如。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ Yahoo TV總製作耿暄（右）、Yahoo TV總監莊慧如（左）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

今天（1日）是一年一度的勞動節，而隨著時代、科技逐漸進步，人們的工作型態、內容及性質，都產生了非常明顯的質變。為了跟上時代演進，YAHOO TV在節目中將AR技術實際運用在直播當中，Yahoo TV總製作耿暄、Yahoo TV總監莊慧如分享了結合新技術製作節目的經驗，更指出因為擁有新科技技術的人才，才能打造出這一組新創團隊。

隨著影音收看從家中的電視轉向隨身攜帶的手機，一般民眾對於影音要求與期待越來越高，沉浸式內容也將成為未來趨勢。根據YAHOO做的5G大調查發現，有九成民眾對於5G最期待的是高畫質影音，還有智慧生活、遠端醫療、遠端的救災或照護、互聯網等；更有七成網友體驗過AR擴充實境，他們覺得更好玩、有高互動性、有身歷其境的感覺。

為了滿足用戶期待的沉浸式內容體驗，YAHOO TV也將最新趨勢用在節目製作當中。耿暄指出，新科技應用需要很多嘗試，事前作業時間長、繁瑣，要花很多時間去克服技術上的困難與挑戰，常常邊做邊修，比如要做一個偶像，一開始大家覺得不像、不夠真，就必須要經過無數次的打掉重練。但透過AR融入節目當中，可以呈現的畫面互動性更好、更有趣，畫面驚奇度更高，能夠做到的表現力也會比傳統節目好很多。

莊慧如表示，因為直播節目無法後製與補救，透過AR技術，可以讓觀眾直接參與這些新科技的互動，缺點雖然是耗時，但其實也就是因為沒有人做過，中間需要花很多時間去拿捏與累積經驗。她舉例，以影棚來說，原來的直播節目中導播、工班只需要知道影棚裡面發生什麼事，透過對講機跟攝影棚裡面溝通就可以了，但加上AR的時候，還有另外一個看不見的現場，因此需要更多溝通與想像。像是從前在節目中用上的虛擬彈幕、立體字、韓國瑜跟蔡英文的對打等效果，都是在第三個地方操作。

▲▼ 石虎。（圖／YAHOO提供）

▲ 用AR技術呈現出了草木茂盛的環境。（圖／YAHOO提供）

耿暄也分享，因為很多東西是現場是看不到、鏡頭看的到，感覺好像很簡單，但眼神、運鏡這些都要去練習。像導入AR立體效果字，鏡頭得用不同角度去捕捉，AR呈現才會是不一樣的，但如果導播用平常的鏡頭去對，看起來就只會像後製出來的，所以在鏡頭捕捉上也需要很多練習。

耿暄說明，因為有很多新技術應用，因此團隊對技術熟悉有一定技術上要求，團隊廣納創意、美術、影棚、節目、技術、程式等方面的人才，另外，對產品跟內容的熱情更是重要

莊慧如說，發想所有內容，創意都是源頭，創意可以天馬行空，但技術部門就要當作後盾，創意、技術部門要互補，技術人員也要很開放，而且因為新技術日新月異、迭代快速，因此最重要的特質就是要勇於「試錯」

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