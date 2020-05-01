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賴品妤蔡適應提案廢止《國父陵園條例》　國民黨批「吃果子不拜樹頭」

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▲▼南京中山陵陵寢 。（圖／翻攝自中新網）

▲南京中山陵陵寢 。（圖／翻攝自中新網）

記者林銘翰／台北報導

位於中國大陸南京市的中山陵，是過去國民黨高層赴陸必前往謁陵之處，然而國民政府早已遷台，我國法制中的《國父陵園管理委員會組織條例》至今仍未廢除，民進黨立委賴品妤、蔡適應近日提案廢止該組織條例。對此，國民黨發言人江怡臻抨擊民進黨「吃果子不拜樹頭」，總統府發言人張惇涵則表示，該組織條例制定後因時空變遷，已經不合時宜且無必要。

根據《總統府組織法》第17條規定，「國父陵園管理委員會」隸屬於總統府，其組織另以法律定之，再根據《國父陵園管理委員會組織條例》規定，該會由國民政府特派21至27人組織而成，負責護衛國父陵墓、管理陵園等工作，並指定其中7到9人組成常務委員會，其中再推定1人為主任委員。

▲▼新北市長朱立倫到南京中山陵致祭國父孫中山。（圖／新北市政府提供）

▲前國民黨主席朱立倫到南京中山陵致祭國父孫中山。（圖／新北市政府提供）

賴品妤於提案說明中指出，國父孫中山1925年病逝於中國大陸北帄市（現為北京市），國民政府隨即在1929年於南京建置完成國父陵園（中山陵）的建置，為了管理該陵園，再於1946年7月2日制定公布《國父陵園管理委員會組織條例》。然而，位於中國南京市紫金山的國父陵園，已非屬我國管轄，該組織條例顯然已不合時宜。

目前雖有《國父陵園管理委員會組織條例》的存在，但我國從未真正設置該委員會，也沒有編列預算及人員。有鑑於此，賴品妤、蔡適應近日提案將《國父陵園管理委員會組織條例》廢止，並將《總統府組織法》中有關該會隸屬總統府之文字刪除，目前兩案在立法院均已完成一讀，並交付委員會審查。

▲洪秀柱南京中山陵謁陵。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

▲前國民黨主席洪秀柱赴南京中山陵謁陵。（圖／翻攝自洪秀柱臉書）

事實上，過去包括民進黨立委林俊憲、民進黨立委段宜康都分別於2017、2018年提案廢止，然而均因國民黨團提出異議而被退回程序委員會。

賴品妤受訪時表示，《國父陵園管理委員會組織條例》在過去象徵著帝王、集權的封建思想，當時的立法有其背景時空，但隨著台灣邁入民主，這個條例已經沒有任何作用，更沒有任何效益。

賴品妤認為，這是一個形同虛設的法案，陵園的所在地在中國大陸，實際管理者是中華人民共和國，台灣留著這樣的條例「完全沒有任何意義」，立法委員既然作為人民的代理人，就有義務監督法官，將沒有意義的法案、不合時宜的法規廢除，落實轉型正義的一環。

▲「旅宿業紓困再點火，走出疫情寒冬」記者會,立委賴品妤。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者李毓康攝）

對此，江怡臻1日受訪時抨擊，民進黨「吃果子不拜樹頭」，是在操弄意識形態。江怡臻強調，沒有國父就不會有中華民國，民進黨如果不認同中華民國就大聲說出來，不需要做這些切割歷史、「吃果子不拜樹頭」的小動作。

江怡臻認為，民進黨利用全國關注疫情的當下，進行純粹政治意識形態的提案，相信多數民意不會認同。

張惇涵受訪時則說，《國父陵園管理委員會組織條例》制定後因應時空變遷，已經不合時宜、也無必要，因此多年來並未設置該機關，亦未編列預算與人員。

張惇涵表示，相關修法過去也曾在立法院討論過，總統府尊重立委的相關提案，也會尊重立法院的決議。

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