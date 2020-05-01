范世平評藍營黨務新人事：一群中年大叔相互取暖

▲台師大政治研究所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委江啟臣出任國民黨主席後，積極改革國民黨並推出多項措施，欲增加年輕人認同或支持藍營。對此，台師大政治學研究所教授范世平1日在臉書發文，點出藍營不被年輕人喜愛的關鍵幾點因素，並直批新任的國民黨黨務高層恐是「一群中年大叔相互取暖的同溫層」。

范世平以「藍營的兩岸觀很難讓年輕人與主流民意買單」為題評論，指出江啟臣任命的一批國民黨黨務高層中，部分來自學界且50多歲，在藍營內算是「青年才俊」，大多數為前總統馬英九執政時代受到倚重的諮詢對象，但他們基本立場還是「九二共識」，不承認今年1月11日總統蔡英文大勝連任是台灣人民對「九二共識」的否認，認為只是台灣人被民進黨一時蒙蔽與誤導，台灣人遲早會認清真相，重新擁抱「九二共識」。

范世平認為這群人希望維繫與北京的良好關係，不希望讓對岸不舒服，而對香港返送中運動，他們「內心是同情的，但不敢公開支持，也不會力挺台北的銅鑼灣書店與店長林榮基」。范替藍營平反「他們對中國不是沒有批評」，但總是點到為止、留有餘地；「有時還會幫對岸找理由，一些錯誤的政策如對人權迫害，他們會說中國其實有不得不的無奈」。

范世平表示，那群人不認為這次疫情是兩岸關係走向「質變」的拐點，只要疫情趨緩，兩岸就能回到過去的互動；「他們反對蔡英文政府『一邊倒』的倒向美國，認為台灣應該在中美兩國間都保持好關係，以獲得最大利益；他們不認為美國會與中國全面開戰，川普隨時可能與習近平握手，台灣到時就被美國出賣」。

「我完全尊重他們的看法，」范世平解釋，因為那群人的老師與長官也是這麼想的，但他們最好問問年輕人，是否想法與自己一樣。「如果一樣，那國民黨就掌握了年輕世代；如果不一樣，那國民黨要怎麼辦？怎麼改？才是最關鍵的。否則這些新人事，還是一群中年大叔相互取暖的同溫層」。

▼范世平發文評論國民黨。（圖／翻攝自Facebook／范世平）