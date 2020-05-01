譚兵讀武／南海百年爭奪戰 「四度擊敗孫中山的男人」屢立功

記者曾俊豪／台北報導

國內軍事、歷史類型的YouTube頻道並不多，能夠「handle」這類議題的YouTuber更是少之又少。YouTube最新軍事知識型節目《譚兵讀武》， 邀請媒體老兵「老譚」譚志東從幕後走到幕前，自5月1日起，每週五中午12時30分在YouTube相見。開播首集將解密太平島以及東沙島的地下游擊隊，還有那位曾經四度擊敗孫中山的男人，沒有他，就沒有現在的東沙島！

諸多研究都顯示，相較於台海問題，南海局勢更讓各界擔憂，這片充滿主權爭議的海域，不只美國、中國大陸，鄰近的越南與菲律賓也都想攪和，擁有太平島與東沙島的台灣也無法置身事外。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

從美國角度來看，從日本島、沖繩、到台灣一路往南走，亞太戰略的防線是圍堵中國大陸的策略，如果在南海有破口，問題就大了。然而，這片海域不只「現在」搶手，早在清政府時期，就曾跟日本在南海「亮劍」，爭奪東沙島。

《譚兵讀武》第一集便帶大家走進時光隧道，回到清末，看看當時的水師提督李準怎麼從捍衛東沙島主權。至於李準，不僅保衛南疆有功，清末時，對抗孫中山領導的革命軍更是屢屢取勝，一共四度擊敗孫中山。

也因為如此，革命軍當時曾三度派員刺殺李準，只不過，最終仍宣告失敗。至於李準究竟是如何逃過三度刺殺，是因為對手「打不準」，還是他真的命大，《譚兵讀武》第一集中也會為網友一一解析。

▲媒體老兵「老譚」轉戰網路，挑戰知識型YouTuber。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

此外，節目再從清末回到現代，隸屬於中華民國疆土的太平島與東沙島，目前由海巡署及國軍駐守，日常的駐守任務，除了防止外來勢力侵犯，內部其實有令人頭疼的敵人—被稱為「地下游擊隊」的老鼠。

為了打擊地下游擊隊，國軍以及海巡署找來幫手「高雄中山大學」，請他們以「環保滅鼠」的方式執行地下游擊隊打擊計畫，短短一個月就捕捉721隻老鼠。不過，這項滅鼠計畫仍遭受打擊，因為環保滅鼠使用的材料受到疫情衝擊，無法進口。東沙島與太平島的鼠患是否捲土重來，5月1日中午12時30分，《譚兵讀武》第一集為您解析。

▲《譚兵讀武》自5月1日起，每週五中午12時30分準時上線。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）