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快訊／ 再度檢驗不合格！「5電影院、1間KTV」被北市消防局勒令停業

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市林森錢櫃日前發生大火 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

鑒於錢櫃林森店日前驚爆大火，台北市府消防局表示，為確保消費者安全，今（29）日全面檢查本市20家娛樂場所消防安全，發現仍有1家KTV及5家電影院不符合規定，並立即勒令停業。

北市府消防局為確保消費者安全，全面檢查本市電影院、KTV、MTV等封閉性娛樂場所，若檢查結果不符合規定，除加重處分外，並勒令停業。

今（29）日執行20家場所消防安全檢查，仍有1家KTV及5家電影院消防安全設備或防火管理不符合規定，均已完成公告並命其停業，停業期間限期3日內改善相關消防安全缺失，逾期未改善者，將連續處罰至改善為止。

封閉性娛樂場所專案檢查不合格場所：

1.電影院：中影股份有限公司真善美分公司（臺北市萬華區漢中街116號7樓）真善美劇院

2.電影院：龍祥育樂多媒體股份有限公司台北分公司（臺北市文山區羅斯福路四段200號3樓）百老匯影城

3.電影院：萬華企業股份有限公司(今日大戲院)（ 臺北市萬華區峨眉街52號5樓）今日秀泰影城5F

4.電影院：萬華企業股份有限公司(金馬大戲院)（臺北市萬華區峨眉街52號7樓）今日秀泰影城7F

5.電影院：萬華企業股份有限公司(鳳凰大戲院)（臺北市萬華區峨眉街52號9樓）今日秀泰影城9F

6.KTV：好樂迪股份有限公司景二分公司（臺北市文山區羅斯福路六段403號B1樓）好樂迪景美店

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