王欣儀要柯市府「別擺爛」　應遏阻業者「任意關閉消防設備」





▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

錢櫃KTV台北林森店惡火造成重大傷亡，主因是火災時現場消防設備都被關閉，台北市議員王欣儀29日詢問台北市長柯文哲，目前全北市有多少個營業場所關掉了消防設備？對方卻坦承「不知道。」使王欣儀要求柯市府針對此一「普遍性現象」拿出具體對策，否則如何能落實管控？或能立即發現不肖業者因任意關閉消防設備而給予裁罰？

王欣儀指出，一般常見業者將消防通報系統關閉的行為，特別是服務業，因消防系統有時會「誤動作」，三不五時警報大響，是業者大忌，或是客人在密閉包廂抽菸，也會容易啟動消防設備，所以平常會關閉，待遇到消防檢查時再將設備打開，且因為屬動態違規，查也查不到。

王欣儀質疑，因為平時關消防通報設備，屬「動態違規，查也查不到」，因此市府有沒有辦法建立新機制，確保業者在市府管控之下不會擅自關掉設備？若沒辦法做到，無論進行多少次的消防檢查，也無法阻止同樣情況（業者關消防通報設備的行為）再次發生。

王欣儀舉例，現今的「智慧氣網」只要將家用戶的瓦斯用量上雲端，天然氣公司即可透過通訊裝置遠端讀取使用度數，偵測管線洩漏問題，連「瓦斯」都能智慧化偵測及管控，消防通報設備應也要做到智慧管理，一旦業者擅自關閉消防設備，消防局能馬上收到通知。

最後，王欣儀建議，北市府既然成立了「台北智慧城市專案辦公室」，是否能建置消防設備安檢智慧物聯網？她認為尤其針對人流多、密閉空間的娛樂場所都應納管，以遏阻業者任意關閉消防設備，強化管理以減少傷亡。

對此，柯文哲回應，針對消防授信主機透過遠端監控方式，將儘速請智慧城市專案辦公室提出方案。

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