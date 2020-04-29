　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王欣儀要柯市府「別擺爛」　應遏阻業者「任意關閉消防設備」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

錢櫃KTV台北林森店惡火造成重大傷亡，主因是火災時現場消防設備都被關閉，台北市議員王欣儀29日詢問台北市長柯文哲，目前全北市有多少個營業場所關掉了消防設備？對方卻坦承「不知道。」使王欣儀要求柯市府針對此一「普遍性現象」拿出具體對策，否則如何能落實管控？或能立即發現不肖業者因任意關閉消防設備而給予裁罰？

王欣儀指出，一般常見業者將消防通報系統關閉的行為，特別是服務業，因消防系統有時會「誤動作」，三不五時警報大響，是業者大忌，或是客人在密閉包廂抽菸，也會容易啟動消防設備，所以平常會關閉，待遇到消防檢查時再將設備打開，且因為屬動態違規，查也查不到。

王欣儀質疑，因為平時關消防通報設備，屬「動態違規，查也查不到」，因此市府有沒有辦法建立新機制，確保業者在市府管控之下不會擅自關掉設備？若沒辦法做到，無論進行多少次的消防檢查，也無法阻止同樣情況（業者關消防通報設備的行為）再次發生。

王欣儀舉例，現今的「智慧氣網」只要將家用戶的瓦斯用量上雲端，天然氣公司即可透過通訊裝置遠端讀取使用度數，偵測管線洩漏問題，連「瓦斯」都能智慧化偵測及管控，消防通報設備應也要做到智慧管理，一旦業者擅自關閉消防設備，消防局能馬上收到通知。

最後，王欣儀建議，北市府既然成立了「台北智慧城市專案辦公室」，是否能建置消防設備安檢智慧物聯網？她認為尤其針對人流多、密閉空間的娛樂場所都應納管，以遏阻業者任意關閉消防設備，強化管理以減少傷亡。

對此，柯文哲回應，針對消防授信主機透過遠端監控方式，將儘速請智慧城市專案辦公室提出方案。

其他人也看了這些…

錢櫃大火　柯文哲檢討北市府3缺失：稽查填寫資料要E化
錢櫃中華店、松江店、南京店安檢不合格　北市府共罰36萬
侯友宜3月就說縮短KTV營業時間　柯文哲：我有我的判斷

更多熱門新聞…

「柯文哲很生氣！」錢櫃4/22安檢查嘸　原來是資料還沒上傳系統
黃珊珊還原4/22聯合稽查　「沒看到錢櫃任何施工、絕無隱匿」
黃珊珊：3/30稽查發現錢櫃隔間牆　曾提醒施工應申請消防計畫

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨狂擋調閱小組「揭國防布」　 江啟臣、呂玉玲砲轟：是要藏什麼

王欣儀要柯市府「別擺爛」　應遏阻業者「任意關閉消防設備」

快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

中研院也要正名？　時力揭「院士氣憤」：外文翻譯變中國科學院

171政黨廢止名單出爐　內政部提醒：「別再捐款」以免受騙

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

民進黨狂擋調閱小組「揭國防布」　 江啟臣、呂玉玲砲轟：是要藏什麼

王欣儀要柯市府「別擺爛」　應遏阻業者「任意關閉消防設備」

快訊／輕生中尉手心出現神秘人名原因曝光　269旅3軍官暫停職務接受調查

中研院也要正名？　時力揭「院士氣憤」：外文翻譯變中國科學院

171政黨廢止名單出爐　內政部提醒：「別再捐款」以免受騙

高雄兵推先演練！韓國瑜視察堅定喊「有意義」　熱線黃偉哲將派員參與

快訊／國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

吳玉琴質疑「水神」包裝像礦泉水民眾恐誤食　業者踢館竟當場喝下一大口

陳時中說6月底疫情趨緩有根據？沈富雄：造成莫名恐懼

高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

政治熱門新聞

快訊／輕生中尉手心寫神秘人名原因曝光！

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！

首位女性駐美代表？外界點名蕭美琴

六都防疫百日網評　侯友宜奪冠

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

國民黨下令全員簽「保密協定」　防止重大機密走漏

劉志斌自主管理意外曝光　「她」發函國安局惹火總統府

韓國瑜不參加電視罷免說明會　罷韓：恁爸等你

快訊／破除傳言　蔡英文澄清：沒到過練台生家吃飯

快訊／蔡英文自爆深夜都打給陳時中：偷問確診數會睡好一點

台灣捐贈加拿大50萬片醫療口罩

連4天0確診！北捷士林站變最新拍照景點

永和分局嗆報案人　侯友宜怒：處理不當

蔡英文心情好：我的兩隻貓有宵夜可以吃

更多熱門

相關新聞

全台KTV大稽查　好樂迪台中美村店被勒令暫停營業

全台KTV大稽查　好樂迪台中美村店被勒令暫停營業

錢櫃北市林森店火警後，全台各縣市政府展開KTV大稽查，好樂迪今（29）日晚間發佈重大訊息公告，旗下台中美村店門市，因3樓室內排煙設備排煙量不足，不符合消防法規定，宣布暫停營業，並待消防檢查通過後恢復營業。

即／南韓物流中心火災至少25死

即／南韓物流中心火災至少25死

錢櫃服務生挨批…前員工PO長文平反：他最後一個離開

錢櫃服務生挨批…前員工PO長文平反：他最後一個離開

蘇南／錢櫃惡火燒出的問題

蘇南／錢櫃惡火燒出的問題

台南KTV加強聯合稽查維護公安

台南KTV加強聯合稽查維護公安

關鍵字：

錢櫃台北市KTV火災王欣儀柯文哲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面