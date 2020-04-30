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「金生儀」逃漏稅360萬　掰雇工街頭發傳單…負責人繳600萬緩起訴

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▲▼ 金生儀鐘錶 。（圖／記者劉昌松翻攝Google地圖）

▲百年老店金生儀鐘錶逃漏稅360萬元，負責人要繳600萬元換緩起訴 。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

百年歷史的知名高檔鐘錶店「金生儀鐘錶」驚爆涉嫌虛報人事成本，藉此逃漏2014到2016年的營業稅360多萬元，負責人陳弘基一開始辯稱真的有雇工人在街頭發傳單，卻說不清楚到底每年花在行銷上的費用到底多少，被檢察官逐一戳破疑點後，終於坦承違反《稅捐稽徵法》，同意繳交國庫600萬元，換取檢察官給予緩起訴處分1年，並將主動向國稅局補稅。

金生儀創業於日據時代的1923年，首店位於相當現在的台北市博愛路、漢口街口，1990 年代，金生儀也隨著台北發展趨勢，在忠孝東路四段黃金地帶設下旗艦店面，代理百達翡麗、勞力士、朗格、江詩丹頓、伯爵、宇舶、IWC等多達30幾個高級鐘錶品牌，至今已有近百年的歷史，是陳家傳承4代的營家族企業。

▲▼金生儀鐘錶是台灣老字號高檔名錶專賣。（圖／記者劉昌松翻攝金生儀鐘錶網站）

▲金生儀鐘錶的第一家店就是開當時的台北鬧區。（圖／翻攝金生儀鐘錶網站）

不過在2019年間，1名黃姓男子拿著國稅局要求補稅1萬6千元的通知，原因是他曾幫金生儀發送傳單，拿了20多萬元的薪水，黃男要求和金生儀進行調解成功，拿到1萬6千元。

但是調解結果依法定程序送進台北地檢署後，檢方覺得專賣高檔鐘錶的知名店家，竟然要上街頭發傳單，覺得不可思議，分案展開調查發現，金生儀每年雇請約20人發傳單，但是包括黃男在內，多人查無下落。

▲▼金生儀鐘錶是台灣老字號高檔名錶專賣。（圖／記者劉昌松翻攝金生儀鐘錶網站）

▲金生儀2013年歡慶90周年，至今已經是4代經營的百年老店。（圖／翻攝金生儀鐘錶網站）

為了一探究竟，檢察官傳喚金生儀負責人陳弘基出庭說明，陳堅稱每年都要雇人發傳單，「還有找會計去監工」，但是2名女會計證稱「沒有這回事，可能老闆記錯了」，陳再次出庭仍與檢察官對答如流，說每年都要花上百萬元做行銷，發傳單大概佔了20萬元，檢察官拿著記帳單質問，1個月就花了20萬元，比他自己說的花費還高，陳弘基開始閉口不說。

最後陳弘基坦承從2013年到2017年間，每年以發傳單為名義，虛報約20個人頭，每人約25萬元現金薪資，共逃漏稅360多萬元，檢察官陳韋宏考量陳弘基坦承犯行，同意給予緩起訴處分1年，並須在3個月內繳交600萬元給國庫，陳弘基也同意會盡快向國稅局補稅。

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