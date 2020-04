她被醉鄰「球棍痛毆2hrs」拖到墓園活埋！苦撐一口氣…挖出生路爬回家

▲烏克蘭57歲女子魯琴科(Nina Rudchenko)獨自在家,竟被喝醉的鄰居闖入攻擊,甚至拖到墓園活埋。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭中部的瑪麗安斯基(Maryanske)發生一起可怕事件,57歲女子魯琴科(Nina Rudchenko)獨自在家,未料2名喝醉的鄰居闖入,被對方用棒球棍狂毆2小時以後,拖到墓園裡活埋。她用盡最後力氣挖了出口,爬回家中就昏厥,隔天才被妹妹發現送醫,不僅鼻子、下巴骨折,甚至還有腦震盪。

綜合《每日郵報》、《鏡報》28日報導,2名男子破門闖入鄰居魯琴科家中,一句話也不說,拿著棒球棍痛毆受害者2小時,到了晚上,再把昏厥的女子拖到墓園,往對方臉上澆水、喚醒以後,逼迫挖掘自己的墳墓。

Woman digs out of grave after 'being beaten and buried alive by neighbours' https://t.co/2o71AlZ60d pic.twitter.com/1uncCSSlCV