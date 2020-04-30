亂刀砍死牙醫判無期...遺孀嘆：司法沒救　一人一信請總統救救正常人

▲台中牙醫命案遺孀（中）將發起一人一信寄給總統，請總統救救正常人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

勇警李承翰遭乘客火車上持刀捅死，一審30日認為行兇的鄭姓男子犯案時精神異常無判斷能力判他無罪，台中牙醫診所命案兇嫌29日也因精神疾病未判死刑，死者的王姓妻子心痛說，「台灣司法沒救！國家法律將精障人士當寶，什麼都補助，最大的就是殺人無罪！」她將發起一人一信寄總統蔡英文「請總統救救正常人」，並請小燈泡媽媽王婉諭等民代，針對思覺失調症傷害人命議題幫忙發聲。

勇警李承翰遭刺身亡，兇嫌一審卻獲判無罪。（圖／翻攝臉書）

台中牙醫診所醫師王冠中妻子今天下午受訪時表示，她上午看到新聞時，覺得死者家屬肯定心痛死，而死者也會死不瞑目。我們的親人的命真的很不值錢，國家精障人士當作寶，什麼都補助，享受各種優惠，最大的補助就是殺人無罪。

她表示，國家對於精神障礙人士及家屬給許多保障及優惠待遇，他們領有殘障手冊、各項生活補貼，但就是不就醫、不看病吃藥，犯罪殺人還可以依法減刑。他們闖出來的禍，卻要由無辜的正常人來承擔，而他們的親友卻可袖手旁觀。

王妻說，依照這樣的法律邏輯，我們是否也可每隔一段時間就去看精神科，等犯罪了就可以依法減刑。希望媒體能發起網路投票，看看法律是否符合人民期待。她也將發起一人一信寄給總統蔡英文活動，救救我們這些無辜的正常人及家屬。守法不做壞事的人，卻得到法律如此對待，真的很不堪。

她希望請蔡總統跟所有立法委員幫幫忙，並請能關注被害人議題的立法委員，例如小燈泡媽媽王婉諭委員以及李貴敏委員，能夠在立法院針對視覺失調症傷害人命議題幫忙發聲，了解這對社會產生的問題。也希望生活在台灣這片土地，愛台灣、希望下一代更好所有同胞，一起努力正視這個議題。

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