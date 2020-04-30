「心中的期待崩坍了！」殺警嫌判無罪　中市警：「痛心」是唯一感受

▲台中市警局針對台鐵殺警案兇嫌判無罪，以「痛心」為題發文支持上訴。（圖／翻攝TCPB局長室）

記者李忠憲／台中報導

台鐵勇警李承翰遭逃票乘客捅死，嘉義地院30日判兇手無罪「50萬交保」，引發社會譁然！台中市警局臉書「TCPB 局長室」也以「痛心」為題發文，表達眾人對此判決的憤怒、無奈、及不認同。臉書也提到，「尊重司法判決，更尊重李承翰的英勇！我們支持上訴，讓警察執法的後盾更加厚實；我們捍衛公權力，維護警察執法的尊嚴。」

台中市警局臉書粉絲專頁「TCPB 局長室」，今天下午針對台鐵殺警案兇嫌獲判無罪，以「痛心」發文表達看法。

內容提到，「自去年的鐵路警李承翰遭刺身亡案件後，即便時間在走，卻依然在我們心中留下一絲遺憾與悲傷。今天，案件判決出爐了！相信許多人無法認同，更多的是憤怒及無奈！」「這一刻，心中的期待崩坍了；這一刻，痛心是唯一感受。」「尊重司法判決，但更尊重李承翰的英勇，承翰保護人民的代價，不應該如此落幕。」

勇警李承翰遭逃票乘客持刀捅死，兇嫌獲判無罪，全案可上訴。（圖／翻攝臉書）

粉專文末也說，「我們支持上訴，讓警察執法的後盾更加厚實；我們捍衛公權力，維護警察執法的尊嚴。」

文一出，立刻引來網友熱烈討論，有人力挺上訴指出，「司法不公，石化級的恐龍惡劣法官，爛用條例，保護加害者」、支持殺警，一律就地槍決」、「這判決如何教人尊重司法？合乎人民期待？」、「殺人就是要判刑，怎麼會無罪！」、「太離譜了...司法是在保護壞人⋯⋯欺負好人」。

但也有網友點出問題說，「只能說法官也無法做出違反刑法第19條的判決，除非修法或重新鑑定被告於行為時的確有行為能力。」、「精神疾病在國際上跟我國法律上，的確不能判刑，跟小燈泡事件一樣。」、「我們的司法改革的腳步要更加快速與明確！」

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