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用命跟瘋子換？殺警判無罪打擊士氣　年輕鐵警無畏：穿上制服仍會站在第一線

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▲▼警政署長陳家欽慰問鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲從警5年的年輕鐵路警察說表示就算打擊士氣，也會持續站在第一線守護民眾安全。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳豐德、黃彥傑／雙北報導

鐵路勇警李承翰執勤處理逃票糾紛遭刺傷致死，兇嫌鄭男30日一審宣判無罪，引起員警痛罵「基層的命就那麼賤嗎？」認為法院最少應該也要判無期徒刑，揚言要發起遊行抗議。一名年輕鐵警受訪時直言「我們有我們的職責！」他說就算判決打擊到警方士氣，但只要穿著制服仍會站在第一線，處理這些棘手狀況、保護民眾安全，一番發言令聞者動容。

「這一定打擊我們士氣的啦，以後值勤那麼那麼認真幹嘛？誰敢拿命跟瘋子換？」一名基層員警私底下抱怨。基層表示，如果今天殺警兇嫌判的是無期徒刑，那大家還會好受一點，但一審宣判「無罪」，好比告訴大家只要是精神有異常的人，就可以隨意殺死執法者，這樣員警哪敢認真執法？

嘉義地院一審30日宣判兇嫌無罪，但需強制就醫5年，對此基層員警就表示「如果5年後又出來殺人那怎麼辦？有誰能負責？」對於基層來說，是否代表著以後遇到這等凶險狀況，為了顧全自己性命安全，讓旅客傷亡也無所謂？誰還敢捨身追車、奪槍？在法律沒有保障下，有哪個員警真的想賠了自己的性命，卻得不到任何正義嗎？

在鐵警台北分駐所從警五年的曾偉銘（27 歲）受訪時講出自己心聲，他強調「我們有我們的職責，會站在第一線保護民眾，不會畏懼任何的困難跟挑戰！」他說即使今天對方精神有問題，或是現場狀況非常激動，但我們穿著這身制服、我們是警察，所以我們必須站在第一線，去處理這些非常棘手的狀況，保護民眾的安全，是我們的任務。

曾偉銘還說，聽到消息後心情非常沉重，沒有辦法接受這判決，希望警政署可以上訴到底，還給學長一個公道。談到未來法律沒辦法保障員警值勤安全時，他則說也會希望國家法律給予他們保障，讓他們有勇氣站在第一線去保護民眾，也希望警政署可以向上反映，把我們心聲，傳遞給國家知道。

▼此次一審無罪判決打擊到基層員警士氣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼警政署長陳家欽慰問鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼警政署長陳家欽慰問鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）

▼警政署長陳家欽慰問鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼警政署長陳家欽慰問鐵警。（圖／記者黃彥傑攝）

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