狠殺警無罪恐掀「模仿潮」　侯友宜怒：嫌犯趴趴走如何保護人民！

記者羅婉庭／新北報導

鐵路警察李承翰去年7月執勤時遭鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院30日以兇嫌有思覺失調症判決無罪，引發社會譁然。對此，新北市長侯友宜表示，這名嫌犯還會在社會上趴趴走，政府監控能力能夠保護所有市民嗎？

▲刺殺勇警李承翰的鄭姓兇嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

去年七月鐵路員警李承翰在執勤時不幸被刺殺身亡，一審結辯後，檢方主張鄭男雖被鑑定為思覺失調症患者，但仍有辨識、控制能力，因此建請法官判處無期徒刑。

日前法院開庭時，鄭男經醫院鑑定後，法官認為鄭於行為時，處於思覺失調症急性發病狀態，且妄想內容與犯案行為有絕對交互關聯，故其犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須以50萬元交保，並強制就醫5年。此判決讓李承翰家屬悲痛萬分，直說無法接受。

對此，侯友宜表示，這段時間台灣有很多思覺失調症者犯罪，在審判過程中許多個案判決跟民眾的法感情相違背太遠，令人非常遺憾，尤其是這次案件，執勤員警殉職，仍然無法獲得公道，法院的判決讓大家難以接受，對家屬情何以堪，希望在司法審判過程中，雖然只能尊重，但絕對不要離人民感情太遠，應探討思覺失調症的犯罪判決，如何與人民感情更接近。

侯友宜說，這樣的判決結果，對於警察士氣造成嚴重打擊，大家無法接受，也對家屬無法交代，與社會大眾認知差距非常大，尤其是對於思覺失調症者犯下殺人罪的改判，總覺得要好好思考，有很多能做到更公平、更公正的空間，以及要如何跟家屬交代。

侯友宜也強調說，未來類似的案例，雖然可以從寬解釋，但解釋的空間到底在哪裡，這是必須嚴肅面對的課題，更何況「這名嫌犯還會在社會上趴趴走，監控能力能夠保護所有市民嗎？」他認為，應該立即啟動社會安全網，若相關措施沒做好，會造成再次的傷害，希望犯罪不要造成社會學習，更不要因為這樣的審判，讓其他嫌犯有模仿機會，畢竟殺人者還是要負起刑責。

▲李承翰。（圖／記者陳雕文翻攝）