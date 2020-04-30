精神疾病殺人屢逃死　受害家屬盼設「精神疾病監獄」落實無期徒刑

▲台中牙醫命案遺孀發表聲明，呼籲政府應設置精神疾病監獄，落實無期徒刑。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

殺警案兇嫌30日獲判無罪，社會大眾不解精神疾病患者殺人屢屢逃死，引發對司法不信任，台中牙醫診所命案也是其中一例。已故牙醫師王冠中遺孀29日發表聲明，她認為，「司法如無法對兇手判死，也希望能設置精神疾症監獄，落實真正的無期徒刑。讓這群人不要假釋後繼續危害社會，別讓台灣成為精神疾病患者或假借精神疾病『詐病』危害人命的犯罪天堂。」

台中牙醫診所命案造成1死2傷，醫師王冠中慘死賴姓男子刀下，2名護理師受傷。死者家屬希望行兇賴男判死，但台中地院及台中高分院都認為賴男有精神疾病，行為時明顯影響判斷力，判他無期徒刑，全案仍可上訴。王醫師家屬昨天聽完高分院宣判後，在法庭外透過律師發表聲明，表達對司法極度失望。

王妻表示，被害人卑微等待司法維護正義時，司法卻用「可教化」理由，幫兇手逃避死刑。賴男是「詐病」，應該為自己的行為負責，不該有保護傘，否則「只要殺人，就說有精神疾病就可逃死？守法的人民還要如何無止盡的犧牲，到底還要有多少家庭要流血破碎？」

她呼籲，近年震驚社會的殺人事件，司法最多判無期徒刑，台灣無期徒刑最多25年，不是真正無期徒刑。希望蔡總統能聆聽心聲，如果司法對重大刑案兇手不判死刑，可否真正落實無期徒刑，用終身監禁取代死刑。對真正精神病兇手，能成立精神疾病監獄終身監禁，不要讓善良人，成為這些人的洩憤刀俎。

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