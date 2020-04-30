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鐵路警遭刺死凶嫌判無罪　鄭文燦：違反社會認知與期待

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▲勇警李承翰執勤時遭刺殺案，法官判兇嫌無罪，桃園市長鄭文燦30日受訪表示，這個判決已違反社會認知與期待。（圖／記者沈繼昌攝）

▲勇警李承翰執勤時遭刺殺案，法官判兇嫌無罪，桃園市長鄭文燦30日受訪表示，這個判決已違反社會認知與期待。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鐵路警察李承翰去年7月執勤時遭鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院30日以鄭有精神障礙判決無罪，引發社會譁然！桃園市長鄭文燦表示，判決似乎違反社會認知與期待，按照聯合國兩公約，精神病患沒有判死的情況，但本案剛好180度逆轉被判無罪，他支持警政署依法提出上訴，也希望各個判決能符合社會認知。

鄭文燦30日主持市府防疫專案會議，會後針對媒體詢問有關李承翰案，嘉義地院法官判決鄭姓兇嫌無罪提出看法時指出，這個判決似乎違反社會認知，很難讓大家接受，警政署已表示會上訴，他要給警察同仁鼓勵，這樣的事件若判無罪，對於往後警察人身安全也會有所影響，他認為判決應該要更周延、謹慎。

鄭文燦強調，依照聯合國的兩公約，精神病患是沒有判死刑的情況，但這個案子剛好180度逆轉是判無罪；如果說這種隨機殺人事件，可以用精神病患的理由逃脫刑責的話，對於員警在內，對於一般國民的人身安全都是一個不定時炸彈，因為法官採取無罪判決的方式，他一方面支持警政署依法提出上訴，二方面認為每個個案的裁量背後一定有一個社會公平正義的刑法準則，希望能讓各個判決能符合社會認知。

►「即日起，我退出老化黨。」

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