殺警男無罪「精神科醫師遭罵爆」　鏡頭前激動：是台灣司法的問題！

記者柯振中／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年7月處理逃票事件，遭到逃票的鄭男持刀刺死，引起社會譁然，鄭男獲判無罪的消息，更是讓大眾感到不滿。對此，負責替鄭男精神鑑定的精神科醫師沈正哲說，若民眾有意見，應該嘗試改變司法，而非責備依照專業做出判斷的法官、醫師。

▲李承翰去年7月值勤時被殺害。（圖／記者陳雕文翻攝）



沈正哲提到，他的專業職責在於「判斷嫌犯犯案當下是否受精神疾病影響」，而非判刑，法官量刑時採用他的判斷，判處鄭男無罪，但需強制就醫5年，「他是不是要被判個幾年、先進去幾年，再怎麼樣，這不是我能決定的吧？」

沈正哲說，從許多國內、國外證據來看，精神科病患犯下暴力犯行的機率，沒有比普通人來得高，大部分是因為媒體的渲染、報導。沈正哲說明，以目前的結果來看，台灣的司法同意鄭男免刑，但他不認為這是完整的處理方法，若鄭男沒有持續接受治療，未來依然可能再犯。

▼鄭男被判無罪，精神科醫師遭罵爆。（圖／突發中心翻攝）



至於「犯案當下意識清楚」的傳言，沈正哲澄清，民眾的看法與醫師的專業見解不同，嫌犯的表現明顯有被害妄想症、幻聽，且在犯案前不斷報警、向親友說「有人要害他，他很害怕」等行為，意味著發病多日，犯行只是發病症狀的其中一種表現，民眾看了片段認為「鄭男是正常人」，但醫師要從整體狀況做判斷。

他還補充，檢察官30日當庭問他，鄭男是否有可能因為逃票被發現，進而憤怒殺人，他則回應檢察官，「你覺得一個人會因為憤怒就…就逃票，為了那幾百塊的紙就殺人嗎？這很明顯是跟邏輯都不符合啊！」

▼李承翰的父母對於無罪的判決感到相當心痛。（圖／記者許宥孺攝）



沈正哲表示，會做出精神狀況出問題的判斷，是法院提供證據，經由專業團隊評估，加上鄭男事後的陳述、表現來做佐證的，並非他個人的單一想法。他提到，李姓員警的家屬有來找過他，他也覺得員警的家屬很可憐，但若做出判斷前，受到「誰可憐、誰可憐」的影響，那還有專業可言嗎？

沈正哲強調，他經手的司法精神鑑定案有上百件，一切都是依照專業做判斷，判決出爐後，他與法官成為眾矢之的，讓他相當無奈，「今天台灣的司法認為，有精神疾病的個案，他犯刑之後可以獲得減刑或者無罪的處分，這是法律的規定。如果大家有意見，應該是要去嘗試改變這樣的司法，而不是去責備依照專業做出判斷的法官跟醫生。」

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▼鄭男犯案前曾多次報警，向警方稱「有人要害我」。（圖／記者陳雕文翻攝）

