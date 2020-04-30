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殺警無罪震撼全台！精神鑑定被罵爆　醫師：判刑非我所能考量

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記者趙蔡州／綜合報導

刺殺鐵路勇警的鄭姓男子因為罹患思覺失調症，一審法官判處其無罪但必須強制就醫5年，消息曝光後引發社會各界震撼。鑑定醫師沈正哲表示，他知道死者家屬很可憐，但若因為同情就影響判斷，就失去醫師該有的專業，他是負責鑑定嫌犯的精神狀態是否影響犯案，至於判刑結果不是他所能考量的。

鐵路勇警李承翰2019年7月3日在自強號處理票務糾紛，爭執過程中被鄭男猛刺1刀當場臟器外露，送醫急救11個多小時仍宣告不治。嘉義地院根據精神鑑定報告，認定鄭男行凶時處於思覺失調症發病狀態，依《刑法》第19條第1項判處鄭男無罪，但須強制就醫5年。

台中榮總嘉義分院身心科醫師沈正哲30日下午表示，「我的職責是判斷他的犯行是不是受精神症狀或疾病影響，那他判刑的結果是怎麼樣，其實不是我應該要考量的」、「今天法官有依我所認為，他的犯行跟精神疾病有關係，最後作了這樣的判決，他要被判幾年，這不是我能決定的。」

▲▼嫌犯判無罪 沈正哲醫師:只鑑定精神狀態 判刑非我所能考量。（圖／記者吳奕靖攝）

▲身心科醫師沈正哲表示，醫生任務是判斷鄭男犯行時，是否有受精神疾病影響，判刑非他所能考量。（圖／記者吳奕靖攝）

據悉，鄭男在犯案之前有報警喊「有人要害我」，期間還傳訊息告知身邊的人他很害怕，醫師以此認為他有被害妄想跟幻聽，而犯行只是病狀發作的其中一項表現。沈正哲強調，醫生的任務是判斷鄭男犯行時，是否真的有受精神疾病影響，其他的不是醫生職責應該考量的。

沈正哲說，「我見過被害人的家屬，我知道他們年邁也很可憐，但如果我因為同情，就影響我的專業判斷，我就不專業了」、「我也不認為這樣處理就是完整結束，後續他若沒有好好治療，他就可能友再犯可能，我們應該做的是好好追蹤，讓他可以持續、穩定的治療。」

▲勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鄭男一審獲判無罪，李父聽聞判決相當震驚。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於鄭男的精神鑑定與一審判決結果，李承翰父母完全無法接受，李父更直言「至少要無期徒刑」。至於醫師的解釋，李父無奈說「他（感覺）就是說，我是權威啦，你們要檢定也是請我，你們再要求檢定幾次，也都是我在檢定，你看他講這種話，你聽了會好受嗎」，李母則認為該醫師「沒站在當事人立場」。

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