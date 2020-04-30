南投模範勞工表場上台頒獎合照　台下戴口罩！合照都沒戴

▲▼南投縣勞動節模範勞工表揚大會，出席座椅保持防疫安全距離，除頒獎合照外，出席一律需佩戴口罩。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為表達對勞工的謝意，南投縣府在勞動節前夕，舉辦南投縣109年度模範勞工表揚大會。今年配合新冠肺炎防疫措施，活動秉持社交禮貌原則，獲表揚模範勞工雖盛裝打扮出席，但除頒獎與合照外，每位獲獎模範勞工皆要佩戴口罩，室內座椅也細心規劃拉長距離，保持安全距離。

南投縣共有95位各階層工作領域的模範勞工，受到事業單位肯定及推薦，副縣長陳正昇特別頒獎表揚，並代表縣長林明溱，感謝所有勞工，為南投經濟發展及各項產業的付出與貢獻。

由於疫情關係，活動秉持社交禮貌的原則，除了頒獎與合照外，每位獲獎的模範勞工皆佩戴口罩，並保持安全距離，陳副縣長、南投縣總工會理事長曾振炎議員，立委許淑華、縣議員賴燕雪、林芳伃，縣府社會及勞動處長林志忠、國史館文獻館長張鴻銘、勞保局南投辦事處主任陳炎輝、台電工會第40分會總代表張文燦等，均出席致意。

副縣長陳正昇表示，勞工是國家整體發展的原動力，有了勞工全心全意犧牲奉獻，投入各項專業工作，勞雇雙方共同打拼，才有現在經濟穩定發展的局面。

陳正昇表示，政府對勞工朋友十分重視，目前受到疫情衝擊，國內勞工與企業都非常辛苦，所幸南投勞工與企業界關係和諧，攜手共度難關，縣府將持續督導企業單位營造友善職場環境，保障勞工權益與福利，希望政府推出的紓困方案能幫助到大家，也期盼在這波景氣寒冬結束後重新步上正常軌道，迎接春天的到來。

立委許淑華指出，模範勞工表揚大會是勞工朋友一年一度最光榮的時刻，大家平時在工作崗位上認真盡責，然而疫情影響到大家生計，目前政府推出多項紓困方案，希望大家好好運用，也期勉勞工在工作表現上都能不斷精進突破，再創經濟奇蹟。

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